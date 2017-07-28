Почти 50 человек пострадали при крушении поезда в Барселоне
28 июля 2017, 13:00
По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.
В пятницу на железнодорожной станции в столице Каталонии произошло крушение поезда. В результате ЧП, по меньшей мере, 48 человек получили травмы на вокзале испанского города Барселона, сообщает РИА Новости.
Как пишут испанские СМИ, 18 человек госпитализированы, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, включая машиниста.
Отмечается, что инцидент произошел около 8 утра по местному времени на железнодорожной станции Francia. Данных о погибших нет.
По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.
Фото: cronicaglobal.elespanol.com
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