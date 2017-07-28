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Почти 50 человек пострадали при крушении поезда в Барселоне

28 июля 2017, 13:00

По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.

В пятницу на железнодорожной станции в столице Каталонии произошло крушение поезда. В результате ЧП, по меньшей мере, 48 человек получили травмы на вокзале испанского города Барселона, сообщает РИА Новости.

Как пишут испанские СМИ, 18 человек госпитализированы, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, включая машиниста.

Отмечается, что инцидент произошел около 8 утра по местному времени на железнодорожной станции Francia. Данных о погибших нет.

По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.

Фото: cronicaglobal.elespanol.com

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