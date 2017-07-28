Почти 50 человек пострадали при крушении поезда в Барселоне

По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.

В пятницу на железнодорожной станции в столице Каталонии произошло крушение поезда. В результате ЧП, по меньшей мере, 48 человек получили травмы на вокзале испанского города Барселона , сообщает , сообщает РИА Новости





Как пишут испанские СМИ, 18 человек госпитализированы, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, включая машиниста.





Отмечается, что инцидент произошел около 8 утра по местному времени на железнодорожной станции Francia. Данных о погибших нет.





По предварительной информации, поезд не успел вовремя затормозить и врезался в платформу.



