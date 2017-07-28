Открытость, прозрачность, подотчетность

Юлия Магер

Поставленная в рамках Плана нации задача по обеспечению доступности информации государственных органов выполняется через развитие портала «Открытое правительство». О том, какая работа ведется в этом направлении, рассказал на брифинге в Правительстве министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Пятое направление инициированного Главой государства Плана нации - «Формирование подотчетного государства» - включает в себя десять шагов, исполнение трех из которых входит в задачи Министерства информации и коммуникаций. По словам министра, внедрение «Открытого правительства», обеспечение доступа населения к данным государственных органов, создание госкорпорации «Правительство для граждан» - все это уже стало частью жизни казахстанцев, но каждый проект продолжает развиваться и совершенствоваться.

Прозрачность, подотчетность и открытость государства подразумевают в том числе и то, что любая не являющаяся секретной информация, которой владеют государственные органы, будет доступна любому гражданину страны. Такое положение было закреплено Законом «О доступе к информации», разработка которого была одной из задач, заложенных в Плане нации. Новый закон, принятый в 2015 году, стал основополагающей правовой базой для внедрения «Открытого правительства» - электронного ресурса, порталы которого как раз обеспечивают исполнение еще одного шага Плана нации, в котором говорится об онлайн-доступности баз данных центральных государственных органов.

«Открытое правительство» состоит из пяти компонентов: это открытые данные, открытые нормативно-правовые акты (НПА), открытый диалог, открытые бюджеты и оценка эффективности деятельности госорганов. Как отметил Даурен Абаев, все они уже запущены, ведется работа по обучению госслужащих - ответственных за размещение информации на порталах. Портал «Открытые НПА» обеспечивает участие граждан в рассмотрении проектов нормативно-правовых актов и концепций законопроектов. На данный момент к публичному обсуждению представлено более 420 документов, в целом же в прошлом году было размещено более 7 тыс. проектов НПА.

С целью облегчить представление граждан о понятии «бюджета» в государстве и обеспечить общественный контроль за расходованием бюджетных средств был запущен портал «Открытый бюджет». На сегодня на нем опубликовано более 13 тыс. проектов бюджетных программ, а также отчеты об их реализации за истекший финансовый год.

«Открытые данные» - это портал, на котором собирается имеющаяся у государственных органов информация по самым различным категориям (количество кинотеатров в том или ином городе и регионе, почтовые индексы населенных пунктов, выявленные коррупционные нарушения, ежеквартальные данные об объемах добычи нефти в стране и так далее). В настоящее время на портале опубликовано более 2 300 наборов данных, которые могут быть использованы гражданами как для личного пользования, так и, например, для разработки на их основе мобильных приложений (на портале, кстати, уже размещено более 20 приложений, созданных таким образом). Как рассказал Даурен Абаев, портал также интегрирован с такими системами, как Адресный регистр и Единая нормативно-справочная информация.

Министр подчеркнул, что наборы открытых данных будут постоянно пополняться. Более того, по его словам, сейчас министерство разрабатывает регламенты, чтобы подвести формат подачи информации под определенные стандарты, чтобы сделать обращение пользователей с находящимися на порталах данными более удобным и легким.

Что касается обеспечения оперативного и достоверного предоставления государственными органами информации для размещения на порталах, то здесь, по словам Даурена Абаева, своего рода стимулирующим фактором может стать новая система оценки эффективности государственных органов. То есть в случае, когда информационная открытость госструктуры определена одним из факторов ее эффективности, сами госслужащие заинтересованы в ее обеспечении, поскольку от этого будет зависеть их личная оценка, а, следовательно, и оплата труда.

Портал «Открытый диалог» - это площадка для установления эффективной обратной связи между госорганами и обществом. Пользователи могут напрямую направлять обращения или предложения руководителям госорганов, участвовать в опросах и интернет-конференциях. На сегодня на портал поступило более 191 тыс. обращений, и на 140 тыс. из них представлены ответы.

И, наконец, в разделе «Оценка эффективности деятельности государственных органов» размещаются отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий, их на данный момент на сайте 11 и 135 соответственно. Кроме того, на этой платформе предусмотрено проведение публичного обсуждения деятельности госорганов.

- «Открытое правительство» - это уникальный шаг нашего государства навстречу демократизации общества. Кроме информации под грифом «секретно», все данные будут открыты. Все госорганы обязаны публиковать в свободном доступе свои бюджеты, и каждый сможет получить эти сведения. Каждый государственный чиновник высокого уровня обязан ответить на вопросы любого гражданина, которые поступают на портал. Каждый законопроект или нормативно-правовой акт будет в обязательном порядке размещаться на портале, где люди могут с ним ознакомиться, дать свои комментарии и предложения. Местные и центральные государственные органы обязаны размещать в открытом доступе имеющуюся у них информацию, - пояснил суть нововведения Даурен Абаев.

В Плане нации 100-м шагом обозначено создание государственной корпорации «Правительство для граждан», которая станет единым провайдером государственных услуг, интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему, обеспечит гражданам получение всех государственных услуг в одном месте. Такая корпорация была создана в 2016 году путем слияния государственных предприятий «Центр обслуживания населения», «Центр по недвижимости», «Научно-производственный центр земельного кадастра» и «Государственный центр по выплате пенсий».

Как отметил Даурен Абаев, на сегодня из 723 государственных услуг 548 (76%) оказываются именно через «Правительство для граждан», и еще в этом году данный показатель будет увеличен до 85% - в государственную корпорацию перейдет еще около 70 услуг.

- То есть чтобы получить госуслугу, люди не будут ходить по госорганам, они будут приходить к оператору, в «Правительство для граждан», в его фронт-офисы, в Центры обслуживания населения. Кроме того, любая госуслуга, которая попадает в реестр оказываемых госкорпорацией, упрощается, автоматизируется. А автоматизированный процесс - это в том числе очень серьезный шаг в борьбе с таким явлением, как коррупция, - отметил министр информации и коммуникаций.

По данным МИК, на сегодня структура государственной корпорации «Правительство для граждан» объединяет порядка 350 фронт-офисов по всей стране, в которых работает более 20 тыс. сотрудников. Обеспечивается развитие сети специализированных центров по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений, на сегодня 12 таких спецЦОНов уже функционирует.

- В прошлом году через Государственную корпорацию оказано порядка 37 миллионов государственных услуг. За первое полугодие текущего года «Правительство для граждан» оказало более 21 миллиона услуг, в том числе 14 миллионов - в электронном формате. В этом направлении ведется большая работа, мы будем ее продолжать, чтобы любой человек, даже находясь далеко от центров обслуживания населения, спокойно мог получать любые необходимые ему справки, - подчеркнул Даурен Абаев.

Министр также рассказал о наличии у государственной корпорации 70 так называемых «мобильных ЦОНов», которые могут обслуживать отдаленные села и районы страны. Таким образом, государственные услуги их жители смогут получать на месте, без необходимости выезда в города и райцентры. За первое полугодие 2017 года мобильными группами оказано более 298 тыс. услуг.

Особое внимание в работе «Правительства для граждан» уделяется созданию безбарьерной среды и обеспечению комфорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фронт-офисы оборудованы пандусами, кнопками вызова, подъемными механизмами, ведется работа по оснащению тактильными табличками для слабовидящих, осуществляется оказание госуслуг с выездом на дом. Работники ЦОНов обучаются принципам коммуникации с лицами, имеющими ограниченные возможности. На сегодня 862 сотрудника владеют жестовой речью. Примечательно, что на разных позициях в госкорпорации работает около 500 человек с ограниченными возможностями.

Также министр информации и коммуникаций рассказал о комплексе мер, реализация которых направлена на сокращение и упрощение требований по представлению документов при получении госуслуги. Это, в частности, увеличение количества государственных услуг, получаемых без электронной цифровой подписи (ЭЦП) с идентификацией через одноразовый СМС-пароль. Организуется взаимодействие информационных систем различных госорганов для исключения истребования от граждан определенных справок. На портале электронного правительства внедряется механизм получения третьими лицами (работодателями, например) персональных данных гражданина по его согласию.

В целом, как подчеркнул Даурен Абаев, Министерство информации и коммуникаций продолжает работу, возложенную на него в рамках реализации Плана нации, с тем, чтобы обеспечить действительно эффективное претворение в жизнь Пяти институциональных реформ Главы государства.