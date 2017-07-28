Мактаральские хлопкоробы стали применять новые методы в выращивании хлопка

Участники семинар-тренинга поделились опытом с самыми настоящими мастерами по производству и выращиванию хлопка.

В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области местным акиматом и областным управлением сельского хозяйства был проведен семинар – тренинг «Использование инновационных методов в выращивании хлопка в условиях Мактааральского района» , передает пресс-служба акима региона.





В совещании приняли участие аким Мактааральского района Г.Исмаилов, руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков, заместители акимов Шардаринского, Ордабасинского районов и города Туркестан, руководители отделов сельского хозяйства, также ученые, приехавшие из Алматинской и Жамбылской областей. На совещании местные крестьяне ознакомились с опытом и нововведениями специалистов данной сферы.





Участниками семинар-тренинга был апробирован на практике водомер вдоль канала К-19-7, изобретенный специалистами научно-исследовательского института «Қазақ су шаруашылығы», установленный в сельском округе Достык.





Благодаря ультрафиолетовому измерителю, датчик, разработанный специалистами института, позволяет фиксировать уровень воды дистанционно. Информация поступает в виде СМС на индивидуальную почту или мобильный телефон. В век компьютеризации и смартфонов работа с этим устройством не доставляет никакой трудности мактааральским земледельцам. Внедрение на поливных системах гидропостов датчиков ДУВ 0,005-10 позволяет вовремя получить информацию об изменениях уровня воды и расходах.





Ученые на протяжении нескольких месяцев проводят опыты в кооперативном хозяйстве «Кетебай» по внедрению технологий использования фосфогипса для водоотведения подземных и канализационных вод на поливных землях Мактааральского района. Основная цель исследования технологий – сохраняя калорийность поливных земель, добиться высокой урожайности. По словам специалистов научно-исследовательского института «Қазақ су шаруашылығы»: «При внедрении фосфогипса один раз, земля сохраняет высокую калорийность в течение 3-4 лет».





Следующая остановка участников семинар-тренинга – крестьянское хозяйство «Нуралы жол» сельского округа Ж.Ералиев. Семь лет назад Ербол Ералиев одним из первых в районе применил технологию «глубокого рыхления». В результате, хозяйство получило 40 центнеров урожая хлопка. Основная польза технологии - даже при высокой потребности воды хлопковое поле в короткий поливной сезон при летнем поливе не требует много воды.





Таким образом, участники семинар-тренинга в Мактааральском районе поделились опытом с самыми настоящими мастерами по производству и выращиванию хлопка.







