В алматинском мкр.Кокжиек горела квартира, двое детей попали в больницу
28 июля 2017, 13:50
Дети были госпитализированы в ДГКБ с признаками отравления продуктами горения.
В Алматы в мкр.Кокжиек произошел пожар, передает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме №56А в мкр.Кокжиек, поступило на пульт "101" в 11:15 часов.
"Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в 11:26 часов. Обстановка к моменту прибытия пожарных была следующая: горела квартира на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарные, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания, проверили выше и нижерасположенные квартиры на наличие людей. Пожарным пришлось вести тушение пожара одновременно производить спасение людей", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Всего было эвакуировано 45 человек, из них 10 детей. Спасли огнеборцы одного человека.
Как выяснилось, на 4-м этаже горела однокомнатная квартира. При этом были повреждены межкомнатные перегородки со смежными квартирами.
"Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на другие квартиры. Пожар локализован в 12:05 часов и ликвидирован в 12:47 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.", - отметили в ДЧС.
Сообщается, что двое детей были госпитализированы в ДГКБ с признаками отравления продуктами горения.
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