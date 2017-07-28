Анализ крови поможет обнаружить сразу 13 форм рака

Японские ученые изобрели тест, который, если конечно начнет использоваться в клиниках, может изменить всю лабораторную диагностику. Используя его, с помощью анализа крови можно диагностировать сразу 13 различных онкологических заболеваний, сообщает Используя его, с помощью анализа крови можно диагностировать сразу 13 различных онкологических заболеваний, сообщает Vesti.ru





Исследователи из Национального онкологического центра в Токио (Tokyo’s National Cancer Center) уже опробовали тест на 40 000 замороженных образцах крови, взятых у пациентов, большинство из которых страдали различными формами рака.





В последнее время команда ученых занималась получением всех необходимых документов, которые позволили ли бы им провести клинические испытания нового скринингового теста на пациентах. Предполагается, что в эксперименте примут участие 3000 человек – среди них будут как онкобольные, так и здоровые люди.





Как же работает тест? Во взятой крови содержится небольшое количество опухолевых клеток, в которых присутствуют маркеры, характерные для той или иной формы рака. При тестировании предполагается обнаруживать маленькие некодирующие молекулы РНК (миРНК).





Авторы утверждают, что их тест действительно способен обнаружить все упомянутые формы рака даже на ранней стадии с 95% точностью. Для рака молочной железы точность выше и достигает 97%

Идея обнаруживать миРНК опухолевых клеток в крови пациента не нова, однако ни один тест, в котором молекулы миРНК используются для детекции, пока еще не был одобрен для клинического использования. Также не существует и результатов клинических испытаний подобных систем – исследователи ничего не знают о том, насколько точно такой тест «диагностирует» рак в реальных условиях. Они не исключают, что результаты, полученные в экспериментах с участием пациентов, будут отличаться от данных, полученных при изучении замороженных образцов.

Если испытания, инициированные японскими учеными, пройдут успешно, то можно ожидать, что тест начнут применять в клиниках уже через 3 года. В том случае, если это действительно произойдет, пациентам достаточно будет сдать всего один анализ, а не проходить множество различных исследований, направленных на выявление разных форм рака. Их можно будет назначить и провести позднее, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительно поставленный диагноз.



