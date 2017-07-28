Что нужно менять в Законе о закупках?

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев поприветствовал гостей III Форума отечественных товаропроизводителей «Ұлы дала елі», рассказал о предпринимательской деятельности страны и затронул вопросы госзакупок.

Напомним, на Форуме представлены продукции 144 региональных победителей конкурса «Лучший товар Казахстана» и 206 отечественных компаний выставки «Сделано в Казахстане».

«Наш отечественный товаропроизводитель в значительной степени зависит от фактора государственных и квазигосударственных закупок. Это не просто удовлетворение потребностей госструктур в товарах и услугах, это важный инструмент поддержки и регулирования рынка. В этой связи, «Атамекен» уделяет очень большое внимание данному вопросу. В реализации Послания Президента, с февраля текущего года Нацпалата принимает непосредственное участие в совершенствовании систем видов закупок. По этим вопросам на площадке Правительства проведено более 10 совещаний», - отметил Нуржан Альтаев.

Стоит отметить, что сейчас рынок госзакупок составляет примерно 11,6 трлн тенге. Из них 2,7 трлн тенге относятся к государственным закупкам, 3,4 трлн тенге - к закупкам субъекта квазигоссектора и 5,4 трлн тенге - закупки недропользователей.

Основными проблемами для предпринимателей, являются:

отсутствие стабильности и информативности;

отсутствие транспарентности закупок;

вопросы повышения конкурентоспособности ОТП;

слабый контроль за процессами закупок.

«В рамках проекта нового разрабатываемого Закона о совершенствовании закупок, «Атамекен» представил в Правительство ряд поправок: привлечение заказчиков к адмответственности за неполное и несвоевременное опубликование планов закупок; проведение закупок централизованным методом; совершенствование антидемпинговых мер; внедрение единых подходов в предварительный квалификационный отбор (ПКО) в госзакупках и закупках квазигоссектора; внедрение ответственности квазигоссектора; внедрение единых правил закупок для всех субъектов квазигоссектора», - сообщил заместитель Председателя Правления Нацпалаты.

На сегодняшний день не предусмотрена ответственность в отношении должностных лиц за нарушение законодательства закупок в квазигоссекторе - максимально строгим наказанием за нарушение правил является выговор. В разрабатываемом новом проекте Закона о совершенствовании закупок, внедрена норма по установлению адмответственности за нарушение законодательства в сфере закупок в квазигоссекторе.

Для участия в закупках по одному и тому же ТРУ на разных площадках бизнесу приходится руководствоваться разными Правилами закупок. НПП РК «Атамекен» считает это крайне неэффективно и неудобно для предпринимателей. В целях установления единых подходов и принципов проведения закупок в новом законе будут установлены одни правила закупок для всех субъектов квазигоссектора.