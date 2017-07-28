Депутаты одобрили меры полиции по снижению аварийности на дорогах Алматинской области

На обеспечении дорожной безопасности в регионе заострили внимание депутаты Маслихата Алматинской области в ходе рассмотрения деятельности Местной полицейской службы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Как выяснилось, в текущем году в регионе на 4,6% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, включая количество погибших, сниженное на 3%.





«На автодорогах региона используется около 30 фоторадарных комплексов «Крис-П», так как одной из частых причин ДТП является превышение скорости. Эффективное их применение, ужесточение контроля за дорожным движением, а также завершение реконструкции автодороги между Алматы и Талдыкорганом оказали свое влияние на снижение уровня аварийности», - сообщил начальник Местной полицейской службы Алматинской области Марат Куштыбаев.





Полицейские также обозначили перед депутатами самые опасные участки областных дорог, из которых наиболее аварийно-опасной на сегодняшний день оказалась трасса «Алматы-Кокпек-Коктал» (кульджинка), где за полугодие было зарегистрировано 100 ДТП с 38 погибшими и более 140 травмированными людьми.





«Причин достаточно, это и большая интенсивность транспортного потока на указанной дороге, и состояние дорожного полотна, и плотность расположения населенных пунктов… Рядом с трассой множество рынков, торговых домов, увеселительных заведений, при этом зачастую отсутствуют ограждения, безопасные переходы, отсутствие либо слабое освещение проезжей части, что нередко приводит к наездам на пешеходов» - отметили в МПС ДВД области.





По мнению стражей порядка уровень аварийности на кульджинской трассе изменится по завершению строительства идущей параллельно автодороги «Западная Европа-Западный Китай», которая должна значительно уменьшить интенсивность транспортного потока.





Принятые меры, позволившие значительно снизить аварийность на автодорогах региона были одобрены депутатским корпусом, поддержавшим также высказанные полицией предложения, одно из которых касалось увеличения штатной численности строевых подразделений дорожно-патрульной полиции из-за повышающегося километража обслуживаемых дорог.



