В Астане 3-летний ребенок разбился насмерть, упав с 6 этажа

В Астане вчера в р-не Сарыарка произошла трагедия - ребенок выпал из окна 6 этажа , передает , передает Zakon.kz





ЧП произошло в 9-ти этажном доме, расположенном по ул.Кумисбекова. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





Около 18-00 час., оставшись без присмотра родителей, ребенок, 2014 г.р., выпал из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже и скончался на месте.





Как отметил официальный представитель КЧС, с наступлением летней поры дети часто остаются без присмотра взрослых, в этот период увеличивается вероятность пожаров и несчастных случаев.





"Статистика показывает, что в Астане уже с начала года пострадали 9 детей, госпитализировано – 5, погибло – 4 и спасен 1 ребенок от падения из окна. В основном причина всех случаев - оставление детей без присмотра. Уважаемые родители! Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних без присмотра! Только так мы сможем уберечь жизни своих самых маленьких, беззащитных и дорогих вам людей", - подчеркнул Руслан Иманкулов.



