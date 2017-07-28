В Астане 3-летний ребенок разбился насмерть, упав с 6 этажа
28 июля 2017, 14:18
Малыш остался без присмотра взрослых.
В Астане вчера в р-не Сарыарка произошла трагедия - ребенок выпал из окна 6 этажа, передает Zakon.kz.
ЧП произошло в 9-ти этажном доме, расположенном по ул.Кумисбекова. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Около 18-00 час., оставшись без присмотра родителей, ребенок, 2014 г.р., выпал из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже и скончался на месте.
Как отметил официальный представитель КЧС, с наступлением летней поры дети часто остаются без присмотра взрослых, в этот период увеличивается вероятность пожаров и несчастных случаев.
"Статистика показывает, что в Астане уже с начала года пострадали 9 детей, госпитализировано – 5, погибло – 4 и спасен 1 ребенок от падения из окна. В основном причина всех случаев - оставление детей без присмотра. Уважаемые родители! Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних без присмотра! Только так мы сможем уберечь жизни своих самых маленьких, беззащитных и дорогих вам людей", - подчеркнул Руслан Иманкулов.
фото: ullica.ru
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