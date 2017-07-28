В Астане на конференции обсудили вопросы эффективности менеджмента в организациях здравоохранения

Сегодня в Астане на базе АО «Национальный научный кардиохирургический центр» состоялась республиканская конференция на тему: «Развитие менеджмента и корпоративного управления в организациях здравоохранения Республики Казахстан».

В работе конференции приняли участие Министр здравоохранения РК Е. Биртанов, вице-министр здравоохранения Л. Актаева, Декан Высшей школы политики АОО «Назарбаев Университет» Вэнг Тат Хуэй, представитель Governance & Management consulting Г. Ахметова, председатель Попечительского совета Центра прикладных исследований «Талап» Р. Ошакбаев, Исполнительный директор АО «Медицинский университет Астана» Ф. Борточчони и другие представители международных организаций.

«Вопрос о важности и необходимости внедрения принципов корпоративного управления и эффективного менеджмента возникает перед любой государственной организацией, для улучшения качества оказываемых услуг, экономического роста, устойчивого развития и повышения инвестиционной привлекательности», - сказал министр, обращаясь с приветственным словом к участникам форума. Он напомнил, что Глава государства в 81 шаге программы «План нации - 100 конкретных шагов» в целях повышения доступности и качества услуг поставил задачу обеспечить переход медицинских организаций на принципы корпоративного управления, а так же развить институт профессиональных менеджеров здравоохранения.

Е.Биртанов отметил, что по результатам совместной работы к концу 2019 года должна завершиться реорганизация государственных медицинских организаций, предусматривающая полный переход госпредприятий в форму государственных предприятий на праве хозяйственного ведения с внедрением принципов корпоративного управления и повсеместное создание Наблюдательных советов. Кроме того, по его словам, в каждом регионе должны быть разработаны региональные политики управления человеческими ресурсами, а на уровне медицинских организаций внедрены эффективные программы управления персоналом.

Вице-министр Лязат Актаева указала в своем выступлении на несколько ключевых проблем, препятствующих внедрению корпоративного управления. Для их скорейшего решения предлагаются меры по совершенствованию нормативной правовой базы в части введения понятий корпоративного управления, расширения компетенций уполномоченного органа и местных исполнительных органов (МИО) по вопросам внедрения корпоративного управления, расширения полномочий Наблюдательного совета и т.д. Также необходимо усилить активность МИО (Управлений здравоохранений) по переводу организаций в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения и созданию в них Наблюдательных советов.

Для измерения результативности данной работы предусматривается разработка, внедрение и проведение рейтинговой оценки корпоративного управления в организациях здравоохранения. Она отметила, в частности, что до 2020 года по новым программам будут переобучены 100% менеджеров в системе здравоохранения стратегического и операционного уровней.

Согласно рейтингу по успешности внедрения корпуправления среди регионов, лучшие позиции занимают Алматинская область, ЗКО и г.Астана, В этих регионах в 2016 году уже более 80% переведены в ГП на ПХВ, в 70% созданы Наблюдательные советы. В аутсайдерах с низким уровнем внедрения или с отсутствием работы по внедрению корпоративного управления отмечено сразу 8 регионов. Наименьший уровень внедрения принципов корпоративного управления отмечено в ЮКО, где 15,9% организаций переведены, и отсутствуют Наблюдательные советы.

Вместе с тем, как отметила в своём докладе Л.Актаева, для закрепления ответственности руководителей организаций здравоохранения за достижение ключевых показателей результативности на законодательном уровне будут внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

С целью развития эффективного менеджмента в медицинских организациях разработаны следующие ключевые показатели результативности, основными из них являются: повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг выше 46% (согласно ГПРЗ); повышение уровня удовлетворенности медицинского персонала условиями труда выше 65%.

Корпоративная политика управления персоналом будет внедрена сначала на базе 20% медорганизаций страны, сообщила вице-министр. В основу реализации Национальной политики управления кадровыми ресурсами здравоохранения будут заложены следующие принципы: наличие (доступность) необходимых человеческих ресурсов; надлежащая компетенция работников; отзывчивость человеческих ресурсов на запросы населения; непрерывное профессиональное развитие; продуктивность человеческих ресурсов; социальное признание.

«Это требует кардинальной трансформации формата работы существующих сейчас отделов кадров с повышением статуса службы управления персоналом, наращиванием потенциала их сотрудников. Следующим шагом должно стать внедрение современных HR-технологий в медицинских организациях, включая этапы планирования персонала, поиска и найма, адаптации и развития, мотивации и стимулирования, оценки персонала. В конечном итоге данные изменения должны обеспечить рост продуктивности (эффективности и качества) работы персонала и всей медицинской организации в целом», - заключила Л.Актаева.