Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку баллистическую ракету

28 июля 2017, 14:43

Ее удалось сбить в 69 км от города.

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сбила баллистическую ракету, летевшую в направлении Мекки, сообщает РБК.

Ракету сбили в 69 км к югу от города. За атакой стоят повстанцы-хуситы, говорится в заявлении коалиции.

В коалиции запуск ракеты назвали «безуспешной попыткой сорвать хадж», который в этом году начнется 30 августа.

В мае повстанцы-хуситы при помощи средств ПВО сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии. Самолет F-15 упал в провинции Саада.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года оно разгорелось с новой силой после вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...