Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку баллистическую ракету

Ракету сбили в 69 км к югу от города. За атакой стоят повстанцы-хуситы, говорится в заявлении коалиции.

В мае повстанцы-хуситы при помощи средств ПВО сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии. Самолет F-15 упал в провинции Саада.





С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года оно разгорелось с новой силой после вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией.



