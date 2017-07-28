Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку баллистическую ракету
28 июля 2017, 14:43
Ее удалось сбить в 69 км от города.
Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сбила баллистическую ракету, летевшую в направлении Мекки, сообщает РБК.
Ракету сбили в 69 км к югу от города. За атакой стоят повстанцы-хуситы, говорится в заявлении коалиции.
В коалиции запуск ракеты назвали «безуспешной попыткой сорвать хадж», который в этом году начнется 30 августа.
В мае повстанцы-хуситы при помощи средств ПВО сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии. Самолет F-15 упал в провинции Саада.
С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года оно разгорелось с новой силой после вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870611-52dc7b763138901ec4aa5022574bf81c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...