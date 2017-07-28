В частности, внесены следующие изменения:

Пункт 2-1 исключен;

Пункты 6, 7 изложены в следующей редакции:

«6. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в вузах, определяемых уполномоченным органом в области образования, в которых осуществляется подготовка магистров и докторов.

7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру вузов, резидентуру вузов и научных организаций проводится с 3 по 31 июля.

Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, докторантуру проводятся с 10 до 20 августа, зачисление - до 28 августа.

Комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре с английским языком обучения проводится с 10 по 15 августа.»;

Пункт 10 изложен в следующей редакции:

«10. Лица, поступающие в магистратуру, подают в вуз, в резидентуру - в вуз или научную организацию следующие документы:

1) заявление на имя руководителя организации, в котором указывается город, где будут сдавать вступительный экзамен по иностранному языку или комплексное тестирование в профильную магистратуру с английским языком обучения;

2) копию документа о высшем образовании;

3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру);

4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 14 настоящих Типовых правил (в случае их наличия);

5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

6) шесть фотографий размером 3×4 сантиметра;

7) медицинскую справку формы 086-У;

8) копию удостоверения личности;

9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.»;

Пункт 12 изложен в следующей редакции:

«12. Лица, поступающие в докторантуру, подают в вуз следующие документы:

1) заявление на имя руководителя организации, в котором указывается город, где будут сдавать вступительный экзамен по иностранному языку;

2) копию удостоверения личности;

3) копию документа об образовании;

4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 14 настоящих Типовых правил (в случае их наличия);

5) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);

6) шесть фотографий размером 3×4 сантиметра;

7) медицинскую справку формы 086-У;

8) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы.

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.»;

Типовые правила дополнены пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, докторантуру и комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре с английским языком обучения проводятся Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - НЦТ).

Перечень специальностей профильной магистратуры с английским языком обучения утверждается уполномоченным органом в области образования.

Вступительный экзамен по специальности проводится самостоятельно вузами, осуществляющими прием на образовательные программы послевузовского образования. При этом поступающие сдают вступительный экзамен по специальности только в том вузе, в который поступают.

Экзамен по арабскому языку проводится в устной или письменной форме экзаменационной комиссией вуза в соответствии с порядком, установленным руководителем вуза и согласованным с уполномоченным органом в области образования.»;

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.