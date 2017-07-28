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Назначен глава Казахстанского института развития индустрии

 

Назначен глава правления АО «Казахстанский институт развития индустрии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство по инвестициям и развитию РК. «Решением совета директоров Бекенов Берик Темиргалиевич избран председателем правления АО «КИРИ», - говорится в сообщении. Берик Бекенов родился 19 октября 1980 в Ерейментау (Акмолинская область), образование высшее. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Алматинскую академию экономики и статистики, квалификация по специальности инженер-механик, экономист. С 2012 года работал директором департамента стратегического планирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

 

 

28 июля 2017, 14:53
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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