Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
28 июля 2017, 15:00
Совсем недавно вышел седьмой сезон культового сериала "Игра престолов".
Сериал "Игра престолов" завораживает зрителя не только увлекательным сюжетом, но и обилием шокирующих, провокационных сцен, на которые невозможно смотреть спокойно.
Dni.Ru решили вспомнить самые мерзкие сцены фильма. Внимание! Материал не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет.
Дейенерис поедает лошадиное сердце
Если вы хотите, наконец, умерить свой аппетит и сесть на диету, то эту сцену стоит просматривать ежедневно. Чтобы будущий ребенок вырос сильным и выносливым воином, Дейенерис совершает мерзкий ритуал: поедает лошадиное сердце. И несмотря на то, что актриса ела не настоящий орган, сцена вызывает приступ неконтролируемой тошноты.
Дрого вырывает Маго язык
В этой сцене вождь дотракийцев нам доказывает, что может быть грозным не только внешне. Дрого вызывает Маго на дуэль за оскорбления, которыми он бросался в адрес Дейенерис. Мужчины начинают состязание, и Дрого побеждает соперника, после чего голыми руками вырывает ему язык.
Мясорубка во время "Красной свадьбы"
Пожалуй, одна из самых шокирующих сцен сериала – массовая резня на свадьбе Эдмура Талли и Рослин Фрей. В разгар торжества Тайвин Ланистер в сгороворе с лордами Русе Болтоном и Уолдером Фрееем совершает нападение на гостей торжества. В тот жуткий вечер был хладнокровно убит Робб Старк, его жена, мать, а также большинство воинов.
Пытка с помощью крыс
Эта сцена также обещает отбить и аппетит, и хорошее настроение. Сценаристы применили беспроигрышный ход и показали зрителям древнюю китайскую пытку. Человека связали по рукам и ногам, а затем приложили к его груди ведро с крысами и начали подогревать его дно огнем. Естественно, в панике животные начали прогрызать человеческую плоть, чтобы выбраться на свободу.
Кастрация Теона Грейджоя
В этой сцене Рамси Сноу безжалостно пытает похищенного Теона Грейджоя. В конце концов, жестокий герой отрезает мужское достоинство пленника, а затем издевательски поедает сосиску на глазах у несчастного. Естественно, зрелище вызывает только ужас и отвращение.
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