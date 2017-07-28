Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"

Сериал "Игра престолов" завораживает зрителя не только увлекательным сюжетом, но и обилием шокирующих, провокационных сцен, на которые невозможно смотреть спокойно.







Дейенерис поедает лошадиное сердце

Если вы хотите, наконец, умерить свой аппетит и сесть на диету, то эту сцену стоит просматривать ежедневно. Чтобы будущий ребенок вырос сильным и выносливым воином, Дейенерис совершает мерзкий ритуал: поедает лошадиное сердце. И несмотря на то, что актриса ела не настоящий орган, сцена вызывает приступ неконтролируемой тошноты.

Dni.Ru решили вспомнить самые мерзкие сцены фильма. Внимание! Материал не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет.





Дрого вырывает Маго язык

В этой сцене вождь дотракийцев нам доказывает, что может быть грозным не только внешне. Дрого вызывает Маго на дуэль за оскорбления, которыми он бросался в адрес Дейенерис. Мужчины начинают состязание, и Дрого побеждает соперника, после чего голыми руками вырывает ему язык.









Мясорубка во время "Красной свадьбы"

Пожалуй, одна из самых шокирующих сцен сериала – массовая резня на свадьбе Эдмура Талли и Рослин Фрей. В разгар торжества Тайвин Ланистер в сгороворе с лордами Русе Болтоном и Уолдером Фрееем совершает нападение на гостей торжества. В тот жуткий вечер был хладнокровно убит Робб Старк, его жена, мать, а также большинство воинов.









Пытка с помощью крыс

Эта сцена также обещает отбить и аппетит, и хорошее настроение. Сценаристы применили беспроигрышный ход и показали зрителям древнюю китайскую пытку. Человека связали по рукам и ногам, а затем приложили к его груди ведро с крысами и начали подогревать его дно огнем. Естественно, в панике животные начали прогрызать человеческую плоть, чтобы выбраться на свободу.









Кастрация Теона Грейджоя

В этой сцене Рамси Сноу безжалостно пытает похищенного Теона Грейджоя. В конце концов, жестокий герой отрезает мужское достоинство пленника, а затем издевательски поедает сосиску на глазах у несчастного. Естественно, зрелище вызывает только ужас и отвращение.



