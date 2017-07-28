"100 новых лиц Казахстана": История о женщине, которая спасает детские сердца

В нашем многонациональном государстве, с населением численностью 18 миллионов человек, есть люди, которые ежедневно своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Но, к сожалению, об этих людях нам мало что известно.

Цель предложенного президентом РК Нурсултаном Назарбаевым проекта «100 новых лиц Казахстана», как раз таки преследует благородную цель - показать подлинные истории рядовых граждан республики.

Портал Zakon.kz продолжает серию публикаций о кандидатах в этот социально-значимый проект.

Представляем читателям историю кардиохирурга, которая спасает новорожденных с пороками сердца.

Сарсенбаева Гульжан Искендировна - кардиохирург, и.о.заместителя директора по науке и стратегическому развитию Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК.

Гульжан Искендировна родилась 7 февраля 1975 года в городе Талгар. Отец – Сарсенбаев Искендир Сарсенбаевич, в советское время был первым секретарем райкома комсомола, вторым секретарем райкома партии в Алматинской области, Нарынкольского района, основателем ПТУ, преподавал в Талгарском техникуме механизации. Мама - Джумадилова Битан, родила и воспитала десятерых детей.

После окончания в 1992 году талгарского медицинского училища она начала трудовую деятельность операционной медсестрой в Талгарской ЦРБ. После чего, с 1993 по 2000 годы училась в Казахстанском государственном медицинском университете имени С.Асфендиярова в Алматы на педиатрическом факультете по специальности педиатр.

В 2001 году Гульжан Искендировна окончила интернатуру по детской хирургии в КазГМУ и начала научно-практическую деятельность в Научном центре педиатрии и детской хирургии МЗ РК (НЦПиДХ) в качестве детского хирурга в отделении хирургии новорожденных.

В 2005 года по 2008 годы проходила обучение в рамках международной программы «Болашак» в аспирантуре Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева в Москве. На базе научного центра она успешно защитила кандидатскую диссертацию. После окончания аспирантуры, продолжила работать в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы.

С детства, говорит Гульжан Искендировна, родители прививали любовь к чтению книг.

«У нас была большая библиотека. Одной из основных моих книг была большая энциклопедия, где я знакомилась с различными терминами. Выбрала профессию врача, потому что еще в школьные годы прочитала книгу Беляева «Голова профессора Доуля» и книгу Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Мне были интересны те технологии, которые были описаны в этих книгах, в будущем я хотела изучить их более подробно. Оказалось, что в наше время эти технологии, которые я считала фантастикой, уже внедряются», - рассказывает кардиохирург.

«Сейчас я провожу операции на сердце у детей в условиях искусственного кровообращения. Луч, описанный в «Гиперболоиде», похож на лазер, который сейчас часто используют в медицине. Может интуитивно или это судьбой предначертано, меня в школе интересовали такие предметы, как биология, химия, анатомия. Я окончила школу и медицинское училище с отличием. Предметы, которые должны знать врачи, давались мне всегда легко. И те знания, которые я получила благодаря преподавателям медицинского университета Алматы и сейчас помогают в определении диагноза, понимании болезни, а самое главное, в лечении пациента», - рассказала Г. Сарсенбаева.

В 2001 она участвовала в организации и открытии первого центра хирургии для новорожденных на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК, в качестве хирурга-неонатолога.

В это время в республике, говорит она, остро стоял вопрос хирургической коррекции пороков сердца. В отечественной кардиохирургии не проводились операции детям с пороком сердца, весом ниже 10 килограмм, а также возрастом младше одного года.

«После аспирантуры в Москве я вернулась в отделение кардиологии в Научный центр педиатрии и детской хирургии. С этого периода я была врачом доброй воли в благотворительном проекте «Дом милосердия» под руководством Аружан Саин. Я выезжала на благотворительных условиях в родильные дома и оказывала консультативную помощь новорожденным с критическими пороками сердца. Мы организовывали направление таких детей в ведущие зарубежные клиники. Неонатальная отечественная кардиохирургия в то время только начинала развитие. Многие из этих новорожденных были прооперированы в зарубежных клиниках в первые недели жизни. Сейчас кто-то из этих детей уже пошел в школу. С некоторыми мы до сих пор дружим», - рассказала медик.

С 2011 года она участвовала в организации отделения кардиохирургии на базе центра педиатрии. Собирала команду специалистов, медицинский персонал, занималась оснащением и оборудованием. В 2012 Гульнар Искендировна открыла отделение детской кардиохирургии и интервенционной кардиологии в качестве заведующего отделением. Сейчас это отделение ежегодно выполняет свыше 500 операций на сердце и сосудах.

«Кроме практической деятельности я участвую в научной технической программе по изучению здоровья детей в республике, обучаю в качестве клинического наставника резидентов по кардиологии. Являюсь куратором ЮКО по педиатрии. Постоянно выезжаю в регионы с мастер-классами по вопросам диагностики и терапии врожденных пороков сердца. Оказываю также консультативную помощь, обучаю региональных специалистов, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи в стране. Всё это оказывает влияние на показатель младенческой смертности в республике».

Гульнар Искендировна один из немногих кардиохирургов, владеющих ультразвуковой диагностикой пороков сердца. Эта диагностика помогает врачу видеть патологию сердца до операции, во время операции и после неё.

На данный момент Гульнар работает и.о. заместителя директора по науке и стратегического развития НЦПиДХ.

Напомним, существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 человек эпохи Независимости будет специально созданная рабочая группа. Данный проект и люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания нового поколения. Также проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.

Фото: 100esim.el.kz