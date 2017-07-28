Впервые в Астане будет реализован масштабный проект «Город профессий»

Проект будет реализован акиматом города Астаны совместно с международным журналом Community, который успешно воплощает данный проект на протяжении четырех лет на Украине , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.





Коммерческий аналог проекта имеется в Дубае. В детском городке родители могут заплатить и оставить ребенка, где он будет пробовать себя в различных профессиях. Проект «Город профессий» является социальным и не носит коммерческого характера.





– Мне очень хотелось, чтобы каждый, кто выбирает свой путь, занимался этим делом с самого детства с пониманием и фанатизмом. Потому что когда человек делает то, что ему нравится, я убеждена, он это делает очень качественно. Главная цель, чтобы таких людей было больше. Тогда я считаю, качество жизни у нас будет намного выше, – рассказала о предпосылках создания национального проекта «Город профессий» идеолог Татьяна Люлька.









У проекта имеется три ключевых направления. Первое – профориентация, чтобы у детей с малых лет формировалось представление о том, в какой сфере им хотелось бы работать в будущем. Второе – научить детей отмечать важность труда и ценность зарабатываемых в результате этого денег. Третье направление связано со статистикой, которая указывает на то, что в современном мире большинство людей работает не по профессии. Такая тенденция сохраняется на территории стран СНГ сегодня повсеместно.





В 2016 году в проекте приняло участие 326 675 детей в 25 городах Украины.





На один день дети столицы смогут примерить на себя роль взрослого и самостоятельно «заработать» деньги.





19 августа с 11:00 утра в парке «Арай» будет действовать интерактивный городок. На входе каждый ребенок получит паспорт, который по совместительству является его трудовой книжкой, и затем сможет «устроиться на работу». В игровой форме каждый ребенок в возрасте от 2 до 18 лет пройдет мастер-класс, а его наставниками станут настоящие профессионалы из разных сфер.





Планируется представить более 100 профессий, в числе которых – спасатель, пожарный, кинолог, доктор, учитель, криминалист, агроном, строитель, парикмахер, банкир и другие.









На протяжении 3–4 часов каждый ребенок сможет попробовать свои возможности в самых различных областях деятельности. Как отмечают сами организаторы, для родителей это прекрасная возможность выявить, к чему у ребенка имеется предрасположенность. Выявленные способности помогут развивать имеющийся интерес в ребенке, что в будущем позволит сделать правильный выбор в профессии.





Старательные «работники» получат «зарплату», которую смогут потратить на заинтересовавшие их товары в магазине сувениров и сладостей, расположенном на территории «Города профессий». Для того чтобы что-то приобрести в магазине, ребенок должен пройти 15–20 профессий, каждая из которых будет зафиксирована в его паспорте.



