Роскомнадзор будет штрафовать за нарушение закона о персональных данных

За несоблюдение требований закона операторам персональных данных может грозить штраф в размере от 6 тыс. до 75 тыс. рублей.

Роскомнадзор получил полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере сохранности персональных данных вместо правоохранительных органов. Об этом сообщила замначальника управления Роскомнадзора Альфия Гафурова, передает ТАСС.

По ее словам, полномочия были переданы от прокуратуры надзорной службе. Как пояснила Гафурова, обновленная ст.13 ч.11 КоАП, касающаяся персональных данных, предусматривает семь дополнительных случаев возникновения административной ответственности оператора обработки данных. За несоблюдение требований законодательства оператору персональных данных может быть по решению суда вынесено предупреждение, либо наложен штраф в размере от 6 тыс. до 75 тыс. рублей в зависимости от серьезности правонарушения.

Новые составы административных правонарушений, пополнивших статью, предполагают, в том числе, ответственность государственных или муниципальных органов за несоблюдение требований или методов по обезличиванию персональных данных, а также ответственность всех компаний за невыполнение в указанный срок требования субъекта персональных данных об уточнении, блокировании или уничтожении сведений о нем.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении будет принимать Роскомнадзор по итогам проверок, а также на основании обращения граждан.