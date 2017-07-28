Число приверженцев идеологии «салафизма» в Казахстане составляет около 19 тысяч

Представительство Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, ссылаясь на данные Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, предоставила порталу Zakon.kz статистику по активным насильственным действиям зарубежных экстремистских групп в странах проживания.

Экспертные сообщества, ведущие аналитические центры и известные лидеры медиа-пространства заявляют о новых технологиях влияния экстремистских и террористических группировок на страны и целые регионы, в основе которых информационное воздействие на гражданское общество и отдельные социальные группы.

Атака террористов 2016 года в Актобе открыла новую страницу в истории Казахстана. Приведен в действие первый призыв зарубежных экстремистских групп к активным насильственным действиям в странах проживания. Исполнителями террактов названы последователи течения «салафизм», говорит региональный директор Представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

По состоянию на май 2017 года, число приверженцев идеологии «салафизма» в Казахстане составляет около 19 тысяч. Активными идеологами считались 35 человек, и в настоящий момент их влияние на аудиторию нейтрализовано. Адаптировано в традиционное русло ислама в 2014 году - 1076 радикалов, в 2015 - 1995, в 2016 - 2086, и за первый квартал 2017 года - 321.

Необходимо отметить, что тенденции к радикализации среди салафитов, подрывную деятельность ведут члены запрещенных по решению суда на территории РК экстремистских и террористических организаций - «Таблиги Джамаат», «Хизб-ут-Тахрир», «Ат-такфиру аль-хиджра» и другие. С 2015 года на ранней стадии подготовки предотвращено более 90 насильственных экстремистских акций.

Угрозы безопасности Казахстана, по мнению Шамбилова, связаны, прежде всего, с продолжающейся деятельностью региональных филиалов международных террористических организаций, подпитываемой, в частности, нестабильностью в соседних государствах, включая Афганистан. По его словам, несколько сот граждан Казахстана участвуют в террористической и связанной с конфликтами деятельностью в Сирии и Ираке.

- С начала вооруженных конфликтов в Афганистане, Сирии и Ираке из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах депортированы и экстрадированы 45 граждан Казахстана, 33 вернулись самостоятельно, - констатирует Азамат Шамбилов. - Из всех возращенных и вернувшихся, 33 человека привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности. С 2011 по 2016 год органами КНБ не допущен выезд в зоны террористической активности 559 рекрутов-казахстанцев.

Нужно отметить, что в Казахстане благодаря усилиям государственных органов, правовой профилактике и разъяснительным работам остановлен поток граждан в Сирию. Если с 2012 по 2016 год наблюдался 5-кратный рост выехавших за рубеж для участия в военных действиях (с 98 до 536), то за прошедший период 2017 года не выявлено ни одного случая попытки выезда на территорию Сирии.

По данным на май 2017 года, из общего количества заключенных верующий контингент составляют 3500 тысячи человек, из них 763 - последователи салафизма и более 90 человек остаются на радикальных позициях. По итогам пяти последних лет за совершение преступлений террористического и экстремистского характера осуждено около 500 человек.

По мнению правительства, наиболее уязвимыми в плане радикализации до уровня, порождающего терроризм, и вербовки в ряды террористов являются южные и западные районы страны. Основная целевая группа для вербовки в ряды иностранных боевиков-террористов — молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Вербовщики также акцентируют внимание на выпускниках медицинских учебных заведений, особенно на молодых женщинах.

Многие из радикально настроенных элементов в Казахстане учились в высших учебных заведениях, и являются выходцами из обеспеченных семей.

Эксперты связывают это с активизацией процессов поиска религиозной идентичности и конкуренцией между различными течениями внутри ислама.

Торгын Нурсеитова