10 советов, как признать изъятие земель для госнужд незаконным

Первое. Знайте, что законодательством «О государственном имуществе» при изъятии земельного участка для государственных нужд, сама процедура должна пройти гласно, открыто и прозрачно. Другими словами, если при изъятии земли чиновниками акимата и отдела земельных отношений скрываются детали процедур изъятия, не предоставляется законная информация по сносимой зоне, создаются искусственные препоны для получения достоверной информации по изымаемым участкам, не публикуются то, что по закону должно быть опубликовано, освещено, должно быть доступно и прозрачно, это и есть нарушение. Любые действия властей, направленные на несоблюдение гласности, либо его фактическое отсутствие, может быть основанием для отказа в изъятии земли для государственных нужд.

Второе. Само принудительное отчуждение и изъятие земельного участка для государственных нужд является по закону делом сугубо исключительным. Другими словами, изъятие может осуществлено только при невозможности использования других иных возможных случаев отчуждения имущества. Если вы заметили, что для государства существуют иные случаи отчуждения имущества, либо возможно не изымать участок, но все-таки власти изымают у вас землю, это нарушение.





Третье. Если для акимата есть иной - альтернативный способ удовлетворения государственных нужд, скажем, существует возможность изъятия земли в других районах города, либо есть вариант корректировки планов изъятия за счет других земель, возможность альтернативной застройки за счет изменения проектов застроек и планов детальной планировки, но, несмотря на это обстоятельство, власти решили безосновательно изъять именно ваш участок. Это существенное нарушение, которое не может быть не замеченным, и не принято во внимание судом.





Четвертое . Если вы заметили, что изъятие земель, проводимое акиматом, преследует коммерческие цели, либо нацелено удовлетворить «чьи-либо» интересы, но не государства, а также не преследует общественно значимые цели, то это нарушение. Знайте и запомните, желающих под прикрытием «государственной нужды» заполучить лакомый кусочек вашей земли, расположенной в хорошем районе города и построить там частный детсад, гостиничный комплекс, ресторан либо иной объект получения коммерческой выгоды, не стыкующийся с особой социальной нуждой для города и населения, либо общественно значимыми целями, предостаточно. Таких предпринимателей много. И чиновников, готовых подмахнуть подпись под текстом «государственная нужда» ради какой-либо выгоды, достаточно. Главное, быть дотошным, осторожным и скрупулезным. На карту поставлены ваши права и ваше благополучие.





Пятое. Знайте, государство может изъять для государственных нужд земельный участок только в том объеме, в каком он необходим для удовлетворения госнужд. Другими словами, если у вас гектар сельхозугодий, из которых только 4 сотки подпадают под зону изъятия, то изымается не вся земля, а только та часть земли, которая необходима государству для удовлетворения госнужд. В противном случае суд должен отказать в изъятии земли и отменить постановление об изъятии земли для государственных нужд. Следите за тем, в каком объеме требуется изъятие земельного участка для удовлетворения государственных нужд. Акимат и отделы земельных отношений будут скрывать эту информацию, нужно сделать недюжинные усилия, чтобы добыть это. Воспользуйтесь рычагами получения информации, предусмотренные Законом «О доступе к информации», подавайте письменные запросы, используйте веб-портал электронного правительства, подавайте заявления в рамках получения платной кадастровой информации. Уверяю, это дело стоит того!!!





Шестое. Основанием принудительного отчуждения и изъятия земель является Постановление Правительства или МИО. Главное, постановление как основание изъятия земли, должно быть опубликовано в республиканских либо местных СМИ в течение 3 рабочих дней с момента принятия постановления. Другими словами, если чиновники акимата существенно упустили и нарушили установленные законом сроки опубликования, опубликовали постановление на 5 или 6 день после издания, ограничились публикацией данной информации на сомнительном однодневном интернет-сайте или печатном издании, либо вообще обошлись без освещения в СМИ, обжалуйте, это реальные основания заявить в суде об этом нарушении.





Седьмое. Знайте, не каждый государственный орган может осуществить принудительное отчуждение и изъятие земельного участка для государственных нужд. Статьями 16,17,18 Земельного кодекса предусмотрено, какие акиматы вправе производить эти мероприятия. Если вы заметили, что изъятие, производимое по закону областным акиматом, по факту осуществляется районными властями, либо то, что должно производится городскими властями, производится районными властями этого города или областными властями, подайте жалобу, бейте в колокола. Изъятие земли для государственных нужд - это дело ни кого попало, все субъекты ответственные за это расписаны законом. Все осуществляется в пределах компетенции госоргана.





Восьмое. Знайте, что акимат в течение 3 календарных дней после опубликования в СМИ постановления об изъятии земельного участка, обязан направить собственнику земельного участка или землепользователю письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка. Запомните, к уведомлению уполномоченные органы прилагают проект договора о выкупе земельного участка. При этом уведомление с проектом договора направляется вам почтой, с условием обязательного получения уведомления о получении почтового отправления. Если вы получили уведомление позже заявленного законом срока, либо к уведомлению чиновники забыли приложить проект договора выкупа земли, почта пришла, но нет подтверждения о доставке и получении, бейте в колокола, поднимайте шум. Ваши права нарушены. Если уведомления о получении почтового отправления нет, почта направляется повторно. Одним словом, почта направляется до тех пор, пока вы не получите уведомление о получении почтового отправления. Знайте, акиматы должны в суде обосновать то, что вы вовремя получили почтовое уведомление с вложенными в них документами. При этом суды не заморачиваются на деталях получения почтового отправления. Они верят акимату и отделу земельных отношений, что все сделано строго по закону.





Этим-то и злоупотребляют уполномоченные органы, нарушая установленный законом порядок, они могут вручить вам почту не тем способом, что предусмотрено законом. Они могут вызвать вас в районный дел земельных отношений, скинуть смс на телефон, чтобы вы явились в акимат либо отдел земельных отношений, направить вас в ЦОН, чтобы вы оттуда забрали документы, вызвать в прокуратуру, отправить путем гибридного почтового отправления (через интернет). Могут доставить вам почту через неофициальное лицо (соседку, передать через кого-то), передать вашим родным и близким без получения расписки о получении почтового отправления, либо каким-либо путем занести в ваш дом, минуя процедуры, предусмотренные законом, передать вам насильно, с угрозами или обманом. Уверяю, у акиматов вариантов передать вам почту больше, чем вы можете сфантазировать.





Знайте, согласно Правилам предоставления услуг почтовой связи утвержденный Приказом МИК Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 65 уведомления такого образца направляются с заказным уведомлением и отметкой «Вручить в собственные руки». Все почтовые заказные уведомления вручаются адресату (собственнику земли) по месту его нахождения. Почтовые отправления дачникам, не относящимся к населенным пунктам, пересылаются в ближайших производственных объектах почты, и вручаются на самих производственных объектах оператора почты.





Советую быть бдительными. Это и есть нарушение, бережное отношение к этим аргументам является ключом к признанию всей процедуры изъятия неправомерным.





Девятое. Учтите, запрещается принудительное отчуждение земельного участка и изъятие для государственных нужд, предусматривающие рассрочку выплаты возмещения. Все должно быть произведено в срок, единовременно, не позднее одного месяца со дня подписания договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества, либо со дня вступления в законную силу решения суда. К сожалению, ввиду бюджетного дефицита нередко в регионах выплата возмещения откладывается на несколько месяцев, производится частичное возмещение, нарушаются сроки выплаты возмещения. Хотя, если посмотреть на то, как изъяли, то все производится в срок. А компенсация выплачивается по принципу «когда будут деньги». Дачники столицы могут вам подтвердить, как они долго ждали заветные компенсации в 2013-15 годы.





Вы должны понять, акиматы обязаны возмещать стоимость земельного участка и недвижимого имущества в полном объеме до тех пор, пока это имущество не перейдет государству. В противном случае, если акиматы позволяют такие вещи, (даже с вашим согласием) это нарушение. Если вам не выплатили всю сумму, кормят «завтраками» (но сроки истекли), они не вправе фактически забирать участок и вы вправе не передавать землю.





Десятое. Если вы, как собственник земельного участка или землепользователь, чувствуете ощутимое давление, несанкционированные угрозы применения силы, угрозы наступления каких-либо последствий для правообладателя, наглый обман. Вы заметили, что некоторые материалы независимой оценки подделаны, докажете преднамеренное применение понижающих коэффициентов при проведении оценки, либо умышленную неучтенность некоторого имущества, то и эти действия не останутся не замеченными судом. Все дело в том, как вы соберете доказательства неправомерных действий со стороны чиновников, как вы преподнесете это органам прокуратуры и суду, как вы распорядитесь информацией в СМИ и каков уровень резонанса вы сможете создать.





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