Премьер Пакистана ушел в отставку после коррупционного скандала

Премьер Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку после решения Верховного суда отстранить его от власти

Ранее сообщалось, что Верховный суд Пакистана постановил отстранить Шарифа от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении него и его семьи.





Как сообщили в канцелярии премьера, Шариф "ушел в отставку", несмотря на "серьезные замечания" к судебному процессу.





Опубликованные в апреле 2016 года документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca показали, что два сына премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и его дочь владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах. В апреле комиссия из пяти судей Верховного суда тремя голосами постановила создать специальную комиссию для дальнейшего расследования дела. На прошлой неделе комиссия из тех же трех судей рассмотрела десятитомный доклад, оставив окончательное решение за комиссией из пяти судей.





Решение об отстранении Шарифа от власти было принято единогласно. Суд постановил начать уголовное дело против премьера.



