В Казахстане будет разработана «дорожная карта» по вирусным гепатитам

По данным регистра страны, на учете с хроническим гепатитом В состоят 19 183 человека, с хроническим гепатитом С – 25 370 пациентов.

«Дорожная карта», регламентирующая взаимодействие различных служб в области профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов, будет разработана в Республике Казахстан, сообщает сообщает Zakon.kz





Данный документ разрабатывается по поручению Министра здравоохранения, в соответствии с Глобальной стратегией сектора здравоохранения, принятой Всемирной организацией здравоохранения в мае 2016 года. Об этом в рамках пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с гепатитом, заявил Александр Витальевич Нерсесов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, председатель Казахской ассоциации по изучению печени.





Гепатит С является одной из важных проблем общественного здравоохранения в Казахстане. По данным эпидемиологического исследования, завершенного в 2017 году Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней города Алматы, результаты которого были представлены в рамках пресс-конференции, распространенность вирусных гепатитов В и С в Республике составляет от 1,4 до 6,1% населения Казахстана в зависимости от региона. При этом наибольшая распространенность отмечена в западных регионах, меньше всего пациентов выявлено в Алматы.





«В настоящее время усовершенствован республиканский Регистр по вирусным гепатитам, который имеет большое значение для оценки необходимых объемов медицинской помощи пациентам. По данным регистра, на учете с хроническим гепатитом В состоят 19 183 человека, с хроническим гепатитом С – 25 370 пациентов», – сообщил Александр Витальевич Нерсесов.





Вирусный гепатит довольно сложно выявить без специальных исследований, так как заболевание долгие годы может протекать бессимптомно. Чаще всего единственными проявлениями болезни могут быть усталость, гриппоподобные симптомы, боль в суставах, нарушение сна и аппетита, депрессия.





Повышение уровня выявляемости гепатитов В и С имеет большое значение для победы над этим заболеванием и является одним из целевых показателей Глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусным гепатитам.





В Республике Казахстан эта проблема решается посредством проведения скринингов населения», – подчеркнула Алмагуль Еркиновна Джумабаева, магистр медицины, главный внештатный гепатолог Управления здравоохранением г. Алматы, ассистент кафедры Гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии НИИКиВБ.









В настоящее время лечение хронических вирусных гепатитов для пациентов со второй и выше стадиями заболевания обеспечивается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. С 2011 года по настоящее время около 6 000 пациентов получили лечение интерфероновыми режимами. Эффективность такой терапии при гепатите С составила от 65 до 85%, в зависимости от генотипа вируса. С 2016 года пациенты также получают лечение в рамках ГОМБП современными препаратами прямого противовирусного действия, эффективность которых достигает 98-100%.





За это время новыми препаратами пролечено уже 264 пациента.



