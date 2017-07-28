В Актюбинской области активно реализуется программа «Рухани жанғыру»

Разъяснительная работа во всех районах будет завершена в ноябре 2017 года.

В свете происходящих в мире событий программная статья главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стала для казахстанцев важной идеологической направляющей.





Основные аспекты программы обсудили участники областного экспертного совета по реализации программы модернизации общественного сознания, акимы районов, ветераны, представители научно-педагогической, творческой интеллигенции, общественных советов, НПО, политических партий, бизнеса, передает пресс-служба акима Актюбинской области.





Отметим, по поручению акима области Бердыбека Сапарбаева в регионе принимаются меры по реализации масштабного идеологического документа.





В частности, сформированы и утверждены рабочие группы по шести направлениям программной статьи. Членами информационно-пропагандистских групп проведено 3 335 мероприятий с охватом почти 120 тысяч актюбинцев. Разъяснительная работа во всех районах будет завершена в ноябре 2017 года.





Особое внимание уделено культуре, образованию и науке. Ведется работа по изучению сакральных мест, привлечению туристов. Все проекты, так или иначе, связаны с историей и культурой, привлечением спонсоров, меценатов в рамках программы «Туган жер».





В рамках данной программы запланирована реализация 556 проектов, над 286-ми работа уже завершена. По направлению «Воспитание и образование» на 2017-2022 г. запланировано 27 мероприятий, в частности, только в этом году 208 школьников посетят Иргиз-Тургайский государственный природный заповедник.





Проводятся мероприятия и по направлению «Духовные сокровища», которое предусматривает развитие национальных традиций и ценностей, внутреннего туризма и др. Сотрудниками областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия и института археологии им. A. Маргулана ведутся раскопки на окраине г. Актобе, в Шалкарском, Байганинском районах по исследованию и открытию памятников средневековья и раннего железного века, в сентябре в Уилском районе будут организованы мероприятия в рамках 150-летия Кокжарской ярмарки, а также 350-летия Есет батыр Көкіұлы.





В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями, были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению программы «Рухани жаңғыру».



