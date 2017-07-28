Как присваиваются образовательные гранты за счет госбюджета в Казахстане

Постановлением правительства Казахстана от 26 июля 2017 года внесены изменения и дополнения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, сообщает Zakon.kz.





Так, конкурс по присуждению образовательных грантов проводится республиканской конкурсной комиссией, создаваемой уполномоченным органом в области образования, и конкурсной комиссией местных исполнительных органов, создаваемой решением акима соответствующей области и города республиканского значения, столицы.





Республиканская конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», руководителей высших учебных заведений.





Количество членов республиканской конкурсной комиссии должно составлять нечетное число. Заседания республиканской конкурсной комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третей ее состава и проводятся в период с 1 по 10 августа.





Конкурсная комиссия местных исполнительных органов формируется из числа сотрудников местных исполнительных органов, представителей местных филиалов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», институтов гражданского общества, руководителей ВУЗов, расположенных на данной территории.





Председателем конкурсной комиссии местных исполнительных органов является аким соответствующей области или города республиканского значения, столицы.





Положение о конкурсной комиссии местных исполнительных органов утверждается постановлением акимата соответствующей области или города республиканского значения, столицы.

Состав конкурсной комиссии местных исполнительных органов утверждается решением акима соответствующей области и города республиканского значения, столицы.





Количество членов конкурсной комиссии местных исполнительных органов должно составлять нечетное число. Заседания конкурсной комиссии местных исполнительных органов считаются правомочными при наличии не менее двух третей ее состава и проводятся в период с 17 по 25 августа.





При этом образовательные гранты за счет средств республиканского бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования (КТ) согласно очередности специальностей, заявленных абитуриентами, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.





В конкурсе на присуждение образовательного гранта учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.





В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих на специальности, требующие творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и результаты двух творческих экзаменов.





В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих по родственным специальностям, сокращенным образовательным программам учитываются баллы по общепрофильной дисциплине и профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.





В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих на творческие специальности по родственным специальностям, сокращенным образовательным программам учитываются баллы по профилирующей дисциплине и результат творческого экзамена.





Образовательные гранты за счет средств местного бюджета присуждаются на конкурсной основе с учетом потребности региона в кадрах для обучения в вузах по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам ЕНТ или КТ согласно очередности специальностей, заявленных абитуриентами, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.





Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подает в приемную комиссию вуза заявление на бланке установленного образца, документ об образовании (подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки размером 3×4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего личность.





Лица, окончившие подготовительные отделения вузов на основе государственного образовательного заказа с усиленной языковой подготовкой, представляют транскрипт об окончании, подписанный ректором заведения.





Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов:





- трудовую книжку;

- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

- архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника, а также выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях.





В заявлении гражданин для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта указывает выбранную им специальность и вуз.

При совпадении профильных предметов гражданин может указать четыре специальности.





Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета принимаются с 23 по 31 июля, за счет средств местного бюджета с 10 по 17 августа.





Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



