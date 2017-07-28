В Алматы кондуктора автобуса, набросившегося на пассажира, больше не допустят к работе

У пассажира не работала карточка. Все другие пассажиры оплатили. Может, карта была размагничена. Водителю 79 маршрута б/н 7054 объявлен строгий выговор. Кондуктора больше не допустят к работе. Администрация филиала ТОО "Green Bus Company" выражает Вам благодарность за информацию и приносит свои извинения за неудобства