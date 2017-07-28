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В Алматы кондуктора автобуса, набросившегося на пассажира, больше не допустят к работе

28 июля 2017, 16:07

Водителю объявлен строгий выговор.

В ТОО "Green Bus Company" прокомментировали инцидент, произошедший 27 июля в пассажирском автобусе 79-го маршрута, передает Zakon.kz.

В сообщении администрации алматинского филиала ТОО "Green Bus Company" сообщается, что терминал в автобусе работал.

"У пассажира не работала карточка. Все другие пассажиры оплатили. Может, карта была размагничена. Водителю 79 маршрута б/н 7054 объявлен строгий выговор. Кондуктора больше не допустят к работе. Администрация филиала ТОО "Green Bus Company" выражает Вам благодарность за информацию и приносит свои извинения за неудобства", - сказано в сообщении компании.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором агрессивный кондуктор с матами кидается на пассажира, отказавшегося платить наличными за проезд, потому что у него была карточка "Онай" с 800 тенге на баланс.

фото: Kazvesti.kz

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