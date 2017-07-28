Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Абхазии выясняют, кому принадлежал самолет, на котором разбились россияне

28 июля 2017, 16:36

Тела туристов уже доставлены в Россию.

Следствие выясняет, какой компании принадлежал легкомоторный самолет, на котором разбились российские туристы в Абхазии, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

По его словам, в четверг в районе Пицунды разбился легкомоторный прогулочный самолет. Пилот и двое пассажиров погибли.

"Все трое – пилот Александр Семенов 1970 г.р. и туристы Андрей Уколов 1987 г.р. и Екатерина Дарныкина 2011 г.р. – граждане России", — сказал Джавадов.

"Это был прогулочный самолет. Информация, кому принадлежал этот самолет, проверяется", — указал он, добавив, что пока не известно, взлетел ли самолет в России или в Абхазии.

По его словам, тела туристов уже доставлены в Россию.

"Тело пилота в настоящее время находится в морге гагрской больницы. Сотрудник посольства работает в Гаграх. Мы отслеживаем ситуацию. Посольство находится в контакте с родственниками погибшего пилота и обговаривает с ними вопросы транспортировки тела в Россию", — заявил он.

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...