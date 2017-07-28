В Абхазии выясняют, кому принадлежал самолет, на котором разбились россияне

Следствие выясняет, какой компании принадлежал легкомоторный самолет, на котором разбились российские туристы в Абхазии

По его словам, в четверг в районе Пицунды разбился легкомоторный прогулочный самолет. Пилот и двое пассажиров погибли.





"Все трое – пилот Александр Семенов 1970 г.р. и туристы Андрей Уколов 1987 г.р. и Екатерина Дарныкина 2011 г.р. – граждане России", — сказал Джавадов.





"Это был прогулочный самолет. Информация, кому принадлежал этот самолет, проверяется", — указал он, добавив, что пока не известно, взлетел ли самолет в России или в Абхазии.





По его словам, тела туристов уже доставлены в Россию.





"Тело пилота в настоящее время находится в морге гагрской больницы. Сотрудник посольства работает в Гаграх. Мы отслеживаем ситуацию. Посольство находится в контакте с родственниками погибшего пилота и обговаривает с ними вопросы транспортировки тела в Россию", — заявил он.



