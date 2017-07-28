Новая кадровая политика - новый облик государственной службы Республики Казахстан

Эффективная кадровая политика, определяющая основные подходы, принципы и направления работы по развитию и наращиванию кадрового потенциала государства, является ключевым фактором роста конкурентоспособности Казахстана, его экономики и благосостояния граждан.

Одном из задач правительства государственного масштаба была обозначена профессионализация государственного аппарата в целях обеспечения его наиболее компетентными, квалифицированными и этичными кадрами.

Данная мера была направлена на повышение конкурентоспособности государственной службы и, как следствие, повышение эффективности государственного аппарата в целом.

В Казахстане впервые на постсоветском пространстве был введен конкурсный отбор на государственную службу, государственные должности были разделены на политические и административные, были реализованы меры по повышению профессионального уровня государственных служащих. Так была заложена основа профессиональной государственной службы, построенной на принципах меритократии (признания заслуг), эффективности, транспарентности и равенства.

Однако задачи, поставленные перед государством при разработке «Стратегии - 2030», несопоставимы по своей сложности и масштабу с вызовами нового десятилетия и выходят за ее рамки. Именно поэтому в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2050 года предусматриваются меры дальнейшего совершенствования государственной службы на основе новой кадровой политики.

В рамках Концепции новой модели государственной службы предполагается совершенствование законодательной и институциональной базы государственной службы. Наряду с этим будут значительно пересмотрены действующие кадровые механизмы отбора кадров на государственную службу, обучения и карьерного продвижения государственных служащих. Кроме того, будут внедряться новые кадровые технологии, такие, как оценка деятельности государственных служащих, институт старшей государственной службы, карьерное планирование и внедрение индивидуальных планов развития.

В целом, предполагаемые меры по совершенствованию кадровой политики в сфере государственной службы позволят создать надежный, устойчивый и интеллектуальный кадровый потенциал государственной службы, способный обеспечить государственный аппарат высокопрофессиональными, компетентными и патриотичными кадрами.

Главный специалист Катон-Карагайского районного суда Темиржанова Ш.К