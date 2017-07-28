«Даму» помогает МСБ выйти со своей продукцией на экспорт

Главная цель государства - добиться того, чтобы любое начинающее предприятие могло выйти со своей продукцией на экспортный рынок.

Как улучшить качество продукции, чтобы она стала конкурентоспособной, как продвинуть продукцию на рынки и найти возможность выхода отечественной продукции на экспорт – эти темы обсуждаются на форуме отечественных товаропроизводителей в Астане. В его рамках проходит 3-я республиканская выставка отечественных производителей «Сделано в Казахстане», организованная Фондом «Даму», которая собрала свыше 350 предприятий.





Большим спросом у покупателей выставки пользуется продукция ТОО «Шымкент кашемир». В 2016 году предприятие получило кредит на 78 млн. тенге для пополнения уставного капитала. На фабрике по производству одежды, одеял и пледов из верблюжей и овечьей шерсти работает 100 человек.





«Сейчас из шерсти мериноса и овец казахской породы мы производим гребенную ленту. Мы экспортируем ее зарубеж, очень много заказов из Италии и Китая. Но особым спросом в Китае пользуются наши одеяла. Мы - единственные в Казахстане производители одеял из верблюжьего пуха»,- рассказывает менеджер ТОО Гульнар Жельдыбаева.





По словам председателя правления Фонда «Даму» Абая Саркулова, главная цель государства - добиться того, чтобы любое начинающее предприятие могло выйти со своей продукцией на экспортный рынок.





«На сегодняшний день МСБ занимает небольшую долю в ВВП. Соответственно, конечно, в первую очередь это - экономика простых вещей. Мы занимаемся тем, чтобы наполнить и насытить наш отечественный рынок. Наиболее качественные, которые вырастут из микро- и малого до уровня среднего, они, конечно же, будут уже выходить на зарубежные рынки», - подчеркнул он.





В этом году «Даму» отметит свой 20-летний юбилей. За это время активы фонда выросли с 4,2 млрд. до 349,4 млрд. тенге, а собственный капитал - с 98,7 до 119 млрд. тенге. Эти показатели соответствуют уровню ТОП-10 банков Казахстана.



