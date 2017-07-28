В Астане 29–30 июля временно будут перекрыты некоторые улицы
28 июля 2017, 17:09
В столице пройдет турнир по триатлону.
Управление административной полиции сообщает, что на период проведения турнира по триатлону по городу будут частично перекрываться улицы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.
Перекрыты будут пр. Б. Момышулы от ул. Токпанова до ул. Кошкарбаева; ул. Сарайшик от пр. Б. Момышулы до моста М-1; ул. Шалкыма от моста М-1 до ул. Г. Алиева.
Общественный транспорт будет двигаться в попутном направлении.
Частично будет перекрываться перекресток ул. Керей, Жанибек хандары – Южная объездная.
Движение будет закрыто по дороге от ул. Керей, Жанибек хандары до Южной объездной.
По Южной объездной трассе от пр. Кабанбай батыра до Карагандинской трассы одна полоса движения будет закрыта, по второй полосе организовано движение в оба направления.
Фото: astana.gov.kz
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