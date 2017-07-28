Задержан лжесотрудник Службы экономических расследований

Мусабаев вымогал денежные средства с индивидуальных предпринимателей за не привлечение их к мнимой ответственности.

Управлением внутренней безопасности ДГД по Алматинской области, совместно с УВБ ДГД по городу Алматы, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержан гражданин Мусабаев Улан Турсунович, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по Алматинской области.





Мусабаев представлялся сотрудником налоговой службы как Давлетшин Фарид Бахтиярович и предъявляя поддельное служебное удостоверение, опечатывал фиктивной ксерокопией бланка с оттиском гербовой печати «КГД МФ РК» игровые терминалы.





Под угрозой их дальнейшего изъятия он вымогал денежные средства у предпринимателей. При получении определенной денежной суммы, Мусабаев У.Т. снимал фиктивное опечатывающее устройство и возвращал терминалы их владельцам.





Также установлено, что Мусабаев У.Т. осуществлял незаконную проверку точек розничной торговли, на предмет наличия лицензий на продажу алкогольной продукции, а также соответствия контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, под видом работника налоговой службы, с целью вымогательства денежных средств с индивидуальных предпринимателей за не привлечение к мнимой ответственности.





Также установлено, что Мусабаев У.Т. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям и в марте 2017 осужден Карасайским районным судом на три года условно.





В отношении Мусабаева У.Т. возбуждено ряд уголовных дел, в настоящее время проводится досудебное расследование.





В случае, если кто-либо пострадал от незаконных действий указанного «лжесотрудника» просим Вас обратиться в Дежурную часть СЭР ДГД по Алматинской области по тел. 8-727-251-71-06.



