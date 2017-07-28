Грузия предложила Алматы обмениваться туристами

На международном форуме по развитию горного туризма обсудили возможное сотрудничество между Алматы и Грузией для привлечения зарубежных туристов.

На проходящем сегодня в рамках ежегодного фестиваля «International Mountain Sports Festival» международном форуме директор по вопросам развития Гудаури при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Александре Онопришвили предложил сотрудничество между Алматы и Грузией.





Увидев красоту ваших гор и тот огромный потенциал, которым обладает Алматы в сфере развития горного туризма, пришла идея сотрудничества сразу в нескольких направлениях. К примеру, мы хотим продавать билеты на наших горных курортах с возможностью бесплатного посещения курорта «Шымбулак» и наоборот, что дополнительно будет привлекать туристов.





Природное содержание, высота и близость гор к городу. Здесь получатся замечательные курорты, что выведет экономику города на новый уровень и позволит намного повысить уровень жизни, даст новый импульс для развития бизнеса в данной отрасли», - подчеркнул А. Онопришвили.





О развитии Алматы, как экономически устойчивом городе и центре Азии в горном туризме, высказался и вице-президент Федерации фристайла Санкт-Петербурга Виктор Тимаков.





«10% населения – это 200 тысяч человек по пять раз в сезон посетят курорт, это уже миллион! А это только жители алматинской агломерации, не считая остального Казахстана. То есть таких начальных условий, как у вас нет ни у кого, по-моему, даже в мире. Сколько занимает общая площадь ваших гор? Это одна миллионная процента. Я бы попросил правильно донести до жителей необходимость развития туризма, ведь это повысит экономику города и обеспечит дополнительные вливания финансов, создание рабочих мест. Будут ли российские спортсмены приезжать сюда? Однозначно, да. Я сам с удовольствием приеду к вам покататься. Я у вас в первый раз, но знал про «Шымбулак», мои друзья тут катались. Посмотрев на ваши горы, я просто в них влюбился», - отметил В.Тимаков.





По словам генерального директора горнолыжного курорта Warth и туристического управления Warth Holding GmbH из Австрии Гюнтера Оберхаузера, одним из факторов быстрого развития является то, что Алматы очень крупный мегаполис. Его поддержал и генеральный директор PGI Management Джоан Виладома, отметивший, что «Андорра самая маленькая - 9 страна мира, а Казахстан самая большая - 9 страна мира». Он также посоветовал сделать акцент на привлечении туристов из Индии.





«Мы заметили, что в Алматы много индусов, а ведь и там любят горнолыжный спорт. Они находятся в 3,5 часах от Алматы, мой совет сделать акцент и на этом!».





В свою очередь руководитель Управления туризма и внешних связей города Алматы Ерлан Жайлаубай отметил, что в Алматы намерены развивать горный туризм с учетом всех международных стандартов, с соблюдением требований и сохранении экологии города, учитывая международный опыт ведущих компаний мира. На начальном этапе планируется развитие и продвижение горных видов спорта среди горожан, т.к. 80% потенциальных клиентов - это всё-таки жители Казахстана.



