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Пропавшая в Уральске мать двоих детей нашлась в Алматы

28 июля 2017, 17:38

Женщина отправилась в южную столицу на заработки и родные знали о ее местонахождении.

Как рассказала сама Карина Клименко, когда она в апреле уезжала из дома, то предупредила свою маму и родителей сожителя, что едет работать, пишет "Мой город".

У нас с мамой сложные отношения, и она подала в розыск, чтобы заполучить мою квартиру. Сейчас я уже попросила ее забрать заявление из полиции, так как я жива и здорова. В начале августа я приеду в Уральск, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Я вообще случайно узнала, что меня волонтеры ищут. 27 июля мой шеф показал мне статью, из которой я узнала, что меня ищут. Я сразу позвонила родным, - рассказала девушка.

Стоит отметить, что волонтеры Уральска уже три месяца развешивают по городу листовки с фотографией пропавшей Карины.

Напомним, мама Карины Клименко рассказала, что молодая мама двоих детей 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое малолетних детей 6 и 1,5 лет. Мама пропавшей девушки позже рассказала, что полицейские ей сообщили о том, что найдена девушка в реке, однако опознать по лицу ее нельзя из-за того, что тело долгое время находилось в воде, однако по одежде она все же опознала свою дочь Карину КЛИМЕНКО.
Юлия Мутылко
Фото из соцсети

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