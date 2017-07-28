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Перекресток Тәуелсіздік – Мунайтпасова в Астане будет перекрыт до 30 июля

28 июля 2017, 17:39

Жителям и гостям столицы необходимо заранее скорректировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.

С 28 по 30 июля движение транспортных средств на данном участке будет ограничено из-за переукладки асфальтобетонного покрытия, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

С 22:00 28 июля до 06:00 29 июля движение транспортных средств будет ограничено частично, с 22:00 29 июля по 06:00 30 июля 2017 года движение транспортных средств будет ограничено полностью.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее скорректировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.

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