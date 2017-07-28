Прокурор Астаны поручил проверить всех причастных в хищении средств дольщиков

Также поручено провести комплекс оперативных мероприятий по розыску и установлению укрытого имущество, оформленного на близких родственников и средств, выведенных в зарубежье.

На прошлой неделе в прокуратуре города Астаны проведено межведомственное совещание с участием правоохранительных органов по делам жилищно-долевого строительства, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.





Прокурор города Булат Дембаев перед следователями поставил задачу проверить причастность к совершению преступления лиц, принимавших участие в расхищении средств дольщиков (бухгалтеров, компаньонов, субподрядчиков и других).





Также поручено провести комплекс оперативных мероприятий по розыску и установлению укрытого имущество, оформленного на близких родственников и средств, выведенных в зарубежье.





Уже сегодня правоохранительные органы по уголовному делу в отношении Каримбековой (недобросовестный застройщик ЖК «Жастар-4») установили и наложили арест на квартиру площадью 180 кв.м. в одном из домов элитного района Астаны.





Работа в этом направлении продолжается.



