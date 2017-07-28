В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

Для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю , передает РИА Новости.





На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие о благожелательном отношении поляков к советским воинам.





Эти документы опровергают распространенную в Польше точку зрения о том, что Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории.





В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.





Речь идет о фразе: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, что IPN считает, что летом 1944 года были обязательны довоенные границы Польши, а их Красная Армия пересекла уже в январе того года.





"С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе. После изгнания из города немцев Красная Армия и НКВД окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за освобождение города солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу. Офицеров АК арестовали и вывезли в лагеря в СССР. Так выглядело "освобождение" Кресов", — заявили в институте.





В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в центральной части Польши публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны РФ, содержали в себе "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".





"Можно понять отмеченные в опубликованных документах эпизодические или локальные реакции измученного пятилетней немецкой оккупацией населения на вторжение Красной Армии в Польшу. Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — говорится в сообщении.





По мнению IPN, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".





"Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", — заявили в институте.





Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности и военных преступлений.



