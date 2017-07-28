Сагинтаев предупредил акима Карагандинской области об ответственности за занятость

Премьер-Министр Казахстана на рабочем совещании предупредил акима Карагандинской области о его персональной ответственности за переквалификацию рабочих, которые могут быть сокращены на заводах в процессе технологической модернизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В стране ряд предприятий переходит на автоматический режим работы. На смену людям приходят роботы, которые выполняют весь процесс производства. Часть рабочих вынужденно освобождается и перестает быть востребованной. В связи с этим Премьер-Министр страны Бакытжан Сагинтаев поручил акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову усилить работу в сфере контроля за колледжами и направить учебные заведения на переподготовку специалистов на более востребованные профессии.

«Ряд промышленных предприятий переходит на технологическую модернизацию. Ерлан Жаканович, вы головой отвечаете за занятость населения. Рабочие не виноваты, что ведется технологическая модернизация. Людям надо дать уверенность в том, что технологическая модернизация - это благо. Страна растет, и вместе со страной - благополучие населения. Куда девать освободившихся рабочих, какие отрасли будут развиваться, какие специальности будут востребованы - в решении этих вопросов должны принимать участие колледжи», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Также глава кабинета министров прокомментировал работу казахстанских колледжей.

«В Павлодаре я ужаснулся работой колледжей, которые не меняют свои образовательные направления по специальностям в соответствии с требованием времени», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-Министр отметил, что учебные заведения Павлодара инертно ведут себя в вопросах эффективного образования и переобучения населения рабочим специальностям.

«Тут заместители акима сидят. Я ко всем обращаюсь. Вузы находятся в ведении министерства, колледжи - в ведении акиматов. Вы должны проверить, каким профессиям готовят учащихся в колледжах», - поручил Бакытжан Сагинтаев.

Айжан Алданышева