Премьер РК проверил реконструкцию автодорог в Карагандинской области

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции автодорог в Карагандинской области в рамках «Нұрлы жол».

28 июля в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом работ по реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг», проводимой в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол», на участке автомобильной дороги «Караганда - Темиртау». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

На участке автодороги «Караганды-Темиртау» выполняются работы по укладке и армированию бетонного покрытия. Директор Карагандинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Канат Шаймин доложил о ходе реконструкции автомобильной дороги и ожидаемых сроках завершения.

Транспортный коридор «Центр-Юг», реконструкция которого началась в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в 2015 году, имеет важное значения для экономики страны. Коридор будет способствовать развитию транспортно-логистического потенциала и позволит Казахстану встроиться в мировые транспортные пути и наращивать объемы транзитных международных перевозок.

Кроме того, усилится межрегиональная связь, сократится дальность перевозок и время нахождения в пути автотранспортных средств. Вместе с тем повысится безопасность движения и улучшится экологическая обстановка территорий, прилегающих к автодороге.

Проведение реконструкции способствует развитию придорожного сервиса и созданию новых рабочих мест. При этом к обустройству кемпингов, автозаправок и других объектов вдоль дороги республиканского значения предъявляются современные требования.

Реконструкция транспортного коридора «Центр-Юг» на участке автомобильной дороги республиканского значения Караганда - Темиртау разбит на 3 участка: 1) строительство 2-х транспортных развязок (№1 «Темиртауское кольцо» и №2 «Карагандинское шоссе») и железнодорожного путепровода, 2) реконструкция основной дороги с 2-мя мостами и 13 водопропускными трубами, 3) строительство 2-х транспортных развязок.