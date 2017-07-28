Премьер-Министр РК посетил завод по производству хлебобулочных изделий в Караганде

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства.

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил предприятие ТОО «Сарыарка Нан Караганда», где ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства хлебобулочных изделий. Об этом сообщает Zakon.kz.

Представители завода рассказали Главе правительства о применяемых технологиях производства и дальнейших перспективах предприятия. Производство представляет собой комплекс, включающий участок бестарного хранения муки, помещения водоподготовки, кондитерский цех и туннельные печи, в которых происходит процесс выпечки формового хлеба. После этого Бакытжану Сагинтаеву была представлена выставка хлебобулочных изделий выпускаемой заводом.

Предприятие ТОО «Сарыарка Нан Караганда» было запущено 4 февраля 2017 года. Новый хлебозавод, с непрерывным производственным циклом, оснащен современным энергосберегающим европейским оборудованием, и на данный момент здесь произведено уже свыше 1800 тонн продукции. Производительная мощность завода составляет 70 тонн хлеба и хлебобулочной продукции в сутки.

Запуск хлебозавода обеспечил постоянной работой более 400 жителей Караганды и ближайших населенных пунктов. Здесь внедрены самые современные технологии в области хлебопечения. Новые технологии обеспечивают экологическую чистоту производства, высокие вкусовые качества и пищевую ценность хлебобулочных изделий.

На сегодняшний день потребителям предлагают более 120 наименований выпечки и разнообразных видов хлеба. Ассортимент предлагаемой продукции постоянно обновляется.

Один из приоритетов развития предприятия – выпуск наиболее полезных сортов хлеба.







