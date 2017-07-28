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В Актобе оскандалившийся чиновник снова сменил работу

28 июля 2017, 18:35

Бывший заместитель руководителя управления здравоохранения области был уволен за дачу взятки.

В четверг, 27 июля, в ряде СМИ появилась информация о том, что бывший заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Ермагамбетов А.А., уволенный за дачу взятки мошеннице, устроился на работу в Актюбинский медицинский центр.

Однако, по информации областного управления здравоохранения, на новой работе Ермагамбетов А.А. надолго не задержался, сообщили Zakon.kz в Информационном центре «Актобе акпарат».

«Ермагамбетов А.А. работал временно исполняющим обязанности заместителя директора по консультативно-диагностическому отделению ГКП «Актюбинский медицинский центр» с 24 июля 2017 г. В круг его обязанностей должна была входить разработка вопросов менеджмента и улучшения инвестиционного климата. Согласно поданному заявлению Ермагамбетов А.А. освобожден от занимаемой должности», - сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, бывший замначальника Управления здравоохранения области отдал предприимчивой женщине 20 тысяч долларов, чтобы она помогла пристроить его дочерей в престижный вуз. После этого Алмат Ермаганбетов лишился своей должности. 39-летняя мошенница Ботагоз Биекенова будет отбывать наказание 3 года и 3 месяца.

Помимо чиновника обещаниям Биекеновой поверили ещё четыре человека. Одному своему знакомому она предложила долю в крупном гостиничном бизнесе, другим - участки и квартиры в Астане.

Сумма хищения превысила 17 миллионов тенге.

Фото diapazon.kz


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