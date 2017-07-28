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Житель Костанайской области напугал посетителей кафе, вколов себе героин

28 июля 2017, 18:40

После этого мужчина упал посреди зала.

27 июля в городе Житикаре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который на территории одного из кафе внутривенно употребил героин, передает kstnews.kz.

В полиции о произошедшем стало известно после анонимного звонка. Звонивший сообщил, что мужчина укололся шприцем и упал.

Выехавшие на место происшествия полицейские изъяли на месте происшествия шприц, ватный тампон и бутылек. Мужчине была оказана первая медицинская помощь. Было установлено, что подозреваемый является наркопотребителем со стажем.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 1 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами», — отметили в пресс-службе ДВД Костанайской области.


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