Житель Костанайской области напугал посетителей кафе, вколов себе героин

После этого мужчина упал посреди зала.

27 июля в городе Житикаре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который на территории одного из кафе внутривенно употребил героин, передает kstnews.kz.

В полиции о произошедшем стало известно после анонимного звонка. Звонивший сообщил, что мужчина укололся шприцем и упал.

Выехавшие на место происшествия полицейские изъяли на месте происшествия шприц, ватный тампон и бутылек. Мужчине была оказана первая медицинская помощь. Было установлено, что подозреваемый является наркопотребителем со стажем.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 1 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами», — отметили в пресс-службе ДВД Костанайской области.