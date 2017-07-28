Гражданин Германии подозревается в мошенничестве с пенсией в Казахстане

Бывший житель Северо-Казахстанской области после переезда в Германию два года получал пенсию из Казахстана.

Бывший казахстанец, ставший гражданином Германии, незаконно получил в Северо-Казахстанской области 3,4 миллиона тенге пенсионных выплат, сообщил на пресс-конференции руководитель 4-го управления областной прокуратуры Жангельды Базарбаев.

"За два года он получил незаконно в виде пенсионных выплат 3,4 миллиона тенге", — рассказал он.

По словам Базарбаева, уезжая на ПМЖ в Германию, бывший житель Северо-Казахстанской области оставил доверенность на получение пенсионных выплат в РК, но в дальнейшем, получив гражданство другой страны, не поставил об этом в известность соответствующие органы в Казахстане и продолжал получать пенсию.

"Этот факт был выявлен случайно во время судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве, участником которого стал этот человек", — пояснил прокурор.

Он сообщил, что уголовное дело по подозрению в мошенничестве будет расследовать департамент государственных доходов по СКО.

"Генеральной прокуратурой Казахстана в рамках уголовного дела дано международное поручение Генеральной прокуратуре Германии, которая и определяет лицо, которое должно допросить его, и этот процесс сейчас идет, он очень длительный", — пояснил Жангельды Базарбаев.

О том, грозит ли какое-то наказание гражданину Германии, прокуроры пока не сообщают.

"Главная цель – возмещение нанесенного государству ущерба", — подчеркнул прокурор Петропавловска Александр Трикачев.

Фото © AFP / Loic Venance, источник - Sputnik Казахстан