Греческий футболист пописал за воротами во время матча Лиги Европы
28 июля 2017, 19:08
Футболист это сделал с фразой "Sorry, I wanna pi pi".
Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Димитрис Пелькас справил нужду во время матча Лиги Европы против донецкого «Олимпика». Об этом в своем Facebook, приложив фотографию, сообщил украинский журналист Илья Губань.
«С фразой Sorry, I wanna pi pi мне довелось увидеть это, а потом еще и вдыхать благовония made in Greece. Я был в шоке и одновременно испытывал отвращение, что не хотел фотографировать и смотреть в сторону этого смелого парня», — написал Губань.
23-летний хавбек выбрал место за рекламными щитами, находящимися за воротами киевского стадиона «Динамо», где проходила встреча. Инцидент случился до того, как Пелькас на 81-й минуте вышел на замену.
Встреча, состоявшаяся в четверг, 27 июля, завершилась со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 3 августа в Салониках.
Фото: Maurizio Borsari / Globallookpress.com, источник – Лента.ру
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