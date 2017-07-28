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В Иле-Алатауском парке ограничили пешие и транспортные маршруты

28 июля 2017, 21:58

Ограничения введены в связи со штормовым предупреждением.

С 29 по 31 июля в связи с высоким температурным фоном в городе Алматы и V классом пожарной опасности в горной и лесной местности южной столицы ограничены пешие маршруты и автотранспортные средства на территории Иле-Алатауского Государственного Национального природного парка.

Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 101 от 28.07.2017г.


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