В Иле-Алатауском парке ограничили пешие и транспортные маршруты

С 29 по 31 июля в связи с высоким температурным фоном в городе Алматы и V классом пожарной опасности в горной и лесной местности южной столицы ограничены пешие маршруты и автотранспортные средства на территории Иле-Алатауского Государственного Национального природного парка.

Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 101 от 28.07.2017г.