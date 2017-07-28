Казахстанский фильм «Оралман» получил Гран-при XIII МКФ «Евразия»
Приз вручили председатель жюри Сулейман Сиссе и президент Международного кинофестиваля «Евразия» Айман Мусахаджаева.
Полнометражный художественный фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова получил Гран-при на XIII Международном кинофестивале «Евразия». Картина, снятая на киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова (при участии ТОО «Кадам») по заказу Министерства культуры и спорта РК, была единственной из Казахстана, которая участвовала в основной конкурсной программе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».
– Кинофестиваль «Евразия» – главная киноплощадка не только в нашей стране, но и во всем регионе. И поэтому получить главную награду этого кинофестиваля для меня огромная честь. В связи с этим я хочу поздравить всю съемочную группу с этой победой, так как без их труда я бы не смог получить этот приз - сказал Сабит Курманбеков.
Напомним, картина рассказывает об истории возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана. В фильме снимались известные актеры: Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Есим Сегизбаев, Шынар Аскарова, Баян Кажнабиева и другие.
– Фестивальная судьба нашей картины складывается очень хорошо, до этого мы взяли главный приз кинофестиваля в Иране. Однако для нас важнее показать эту картину обычным зрителям. И здесь, на показе в Астане зрители приняли наш фильм тепло и радушно, и иранская аудитория смотрела с большим интересом, особенно этнические казахи. Мы рассчитываем, что «Оралман» выйдет в общенациональный прокат в этом году. Также мы надеемся, что его смогут увидеть и за рубежом, по крайней мере, в тех странах, где есть значительная казахская диаспора – такой интерес был проявлен во время иранского кинофестиваля,- добавил режиссер фильма.
Международный кинофестиваль «Евразия» является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, который проводится с 1998 года. В этом году в программе фестиваля, включая конкурсные и внеконкурсные секции, полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино, было показано рекордное количество фильмов – 296.
В основной конкурсной программе принимали участие 13 полнометражных и 30 короткометражных кинокартин, а на фестиваль приехало свыше 200 гостей, среди них - Николас Кейжд, Эдриен Броуди и Джон Малкович.
Впервые в истории в рамках МКФ «Евразия» прошел кинорынок Eurasia Film Market с участием дистрибьютеров стран СНГ, Китая, Индии, Южной Кореи, Америки и европейских стран. Бизнес-площадка Eurasia Spotlight предложила интересные питчинги кинопроектов, круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и специальные мероприятия, в которых принимали участие известные деятели киноиндустрии.
Фильмы производства киностудии «Казахфильм» в разные годы становились обладателями разных призов кинофестиваля «Евразия» и Гран-при. К примеру, картины «Әкем екеуміз» Данияра Саламата, «Бауыр» Серика Апрымова, «Солнечные дни» Наримана Туребаева получили приз за лучшую режиссуру, фильм «Записки путевого обходчика» Жанабека Жетируова и «Стриж» Абай Кульбая стали обладателями приза «Лучший Азиатский фильм», а «Прощай Гульсары» Ардака Амиркулова получил гран-при.
Напомним, ранее художественная лента «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова получила приз за лучший азиатский фильм на 35-ом Международном кинофестивале Фаджр, прошедшем в Тегеране (Иран), где за главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран.
Композитором фильма «Оралман» выступил известный казахстанский музыкант Айдос Сагат, солист группы «Уркер».
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