Миллиардные активы: в деле Гульнары Каримовой появились новые подробности

Дочь бывшего президента обвиняется в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В Узбекистане продолжается расследование в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Генпрокуратура страны сообщила, что против Каримовой в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело. В качестве меры пресечения выбран арест, пишет РИА Новости

В октябре 2013 года Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против ООО "Terra Group", ООО"Prime Media", ООО "Gamma Promotion". По данным Генпрокуратуры, в рамках расследования в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова замешана в преступной деятельности организованной группы.

В 2015 году Ташкентский областной суд приговорил Каримову к пяти годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве, хищении и растрате государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и сокрытии документов в целях уклонения от уголовной ответственности, однако детали расследования дела стали известны только в пятницу.

Как отмечает Генпрокуратура, вину дочери бывшего президента Узбекистана подтверждают показания членов организованной преступной группы, свидетелей и потерпевших, а также материалы проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний.

Генпрокуратура не сообщает, где сейчас находится Каримова, но указывает, что против нее возбудили еще одно уголовное дело, и по нему в данный момент идет расследование.

Дочь бывшего президента обвиняется в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Также ведомство отмечает, что общая сумма ущерба, причиненного интересам государства и граждан Узбекистана по обоим делам в отношении Каримовой составила 3 триллиона 746,8 миллионов сумов (около 738 миллионов долларов).

Ташкент обратился по официальным каналам к 12 странам, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, с которой была связана Каримова, на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов. В Генпрокуратуре России заявили, что пока не получали запрос по поводу возможного ареста активов Каримовой. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость в Швейцарии, Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании. В Ташкенте сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы пытаются установить другие активы группы и вернуть их в Узбекистан.

В Генпрокуратуре Швейцарии уже отреагировали на просьбу Ташкента и заявили, что изучают новый запрос узбекских властей. По сообщению швейцарских правоохранителей, уголовное дело по подозрению в отмывании денег было открыто в стране в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой. На данный момент генпрокуратура арестовала их активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков.

Адвокат Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа заявил, что не знает, где она находится, и попросил Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс из-за невозможности встретиться с клиентом.

Манжа отметил, что обеспокоен ситуацией в связи со слухами об ухудшении здоровья Каримовой, и отметил, что никто не получал о ней известий несколько месяцев.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. С 1995 года занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2008-м была назначена заместителем министра иностранных дел Узбекистана по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и также постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. В 2010-2012 годах была послом Узбекистана в Испании.

В 2013 году Каримова оказалась в центре коррупционного скандала и была лишена дипломатического иммунитета. После этого точной информации о местонахождении дочери бывшего президента не появлялось, однако СМИ сообщали, что Каримова предположительно находится под домашним арестом.

Фото © РИА Новости / Валерий Левитин