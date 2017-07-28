Карандинец ради эксперимента позволил заживо закопать себя в могиле

Дауир Шакиржан известен в Караганде как целитель, историк и писатель. Также его еще знают и как смелого экспериментатора. Именно он несколько лет назад наделал много шума, привязав себя к кресту, который предварительно установил на одном из терриконов. Были в его жизни и сорок дней голодания, выходить из которого оказалось очень и очень сложно. И вот теперь новый эксперимент. Совсем недавно Дауир по его собственному выражению побывал в царстве Аида, позволив заживо закопать себя в могиле, заранее подготовленной на собственной даче.

Стоит сразу оговориться, для сохранения воздуха в яме было предусмотрено небольшое пространство, в остальном соблюдены условия, максимально приближенные к реальному погребению.

Мы встретились с Дауиром в офисе информационного портала ekaraganda.kz и сходу попросили ответить его на главный вопрос – зачем?

- Это уже не первый раз, когда я закапываю себя в могилу, - рассказывает Дауир Шакиржан. - Провел этот эксперимент еще в 2013 году. Тогда воздуха в яме было гораздо меньше, и так как меня не откапали вовремя – мой товарищ, которому я поручил это дело, проспал, - я чуть не задохнулся. Впал в определенное практически бессознательное состояние. Да и яма тогда была не такая просторная, узкая - даже пошевелиться нельзя было. В этот раз я предусмотрел все эти нюансы, сильнее углубил могилу, сделал ее шире, теплее оделся. На самом деле это эзотерический опыт. Там много уровней и ответов на ваш вопрос, зачем я это сделал. Люди живут так, как будто они бессмертны и в распоряжении у них целая вечность. Мы забываем о скоротечности времени. Когда лежишь в могиле, земля сыпется, попадает в глаза, уши… Вообще это дает остроту жизни. Когда смотришь смерти в глаза, жизнь ценишь больше, начинаешь ценить те вещи, на которые смотрел с пренебрежением. Так как я занимаюсь эзотерическими практиками, приходится сталкиваться с разного уровня воздействиями. Под землей организм успокаивается, начинаешь острее чувствовать. Эзотерикам время от времени это необходимо. Лежа в могиле, я выключился из энергетических связей мира – меня не было. Человек даже когда спит, энергетически связан с миром – о нем думают, кто-то его любит или ненавидит. Человек находится в этом потоке, под землей эта связь прерывается.

Отсутствие доступа воздуха, по словам Дауира, очень важное условие этого эксперимента, которому он уделил особое внимание. Создается некая выделенная среда, способная полностью оторвать человека от влияния извне, вытащить его из социума. Повторять подобный эксперимент его автор никому не советует – даже тщательная подготовка не исключает форс-мажора. При закапывании, яму, в которую уже спустился Дауир, накрыли сначала каркасом из подручных материалов, затянули пленкой, и уже потом поверх закидали плотным слоем земли.

- Мне должно было хватить того воздуха, что был в яме, есть опасность кислородной асфиксии – можно просто задохнуться и умереть. Первый раз, когда меня закапывали, так и могло случиться – приди мой товарищ на двадцать минут позже. Он звал меня, когда откапывал, но я уже был без сознания и не слышал его. В этот раз я пробыл под землей почти 8 часов. Воздуха мне хватило.

Ранее о Дауире Шакиржане уже говорили в СМИ. Как передавал телеканал КТК, народный целитель Дауир Шакиржан поставил необычный эксперимент. Он привязал себя к кресту, установленному на горе, надел на голову терновый венок и в таком положении попытался провести несколько суток. Только всё закончилось гораздо раньше и в отделении полиции. Карагандинец уверяет, он решил достичь новых духовных высот, испытав себя физически. Для чего попытался хотя бы частично повторить путь Христа. Надел терновый венец и распял себя сам. Правда, руки и ноги все же пожалел - к кресту их не прибил, а привязал. Проведению эксперимента помешала полиция. Но несколько часов на кресте Дауир все же провисел.



