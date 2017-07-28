С «Байконура» успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз»

Экипажем запланировано выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 53 научных эксперимента), проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос.

Сегодня, 28 июля в 21 час 41 минуту по времени Астаны с космодрома «Байконур» произведен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля (далее - ТПК) «Союз МС-05» ракетой-носителем «Союз-ФГ», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта (площадка № 1) космодрома «Байконур».

В экипаж ТПК «Союз МС-05» входят российский космонавт Сергей Рязанский, бортинженеры американец Рэндолф Брезники итальянец Паоло Несполи.

Старт ТПК «Союз МС-05» запланирован в соответствии с программой полета Международной космической станции. Планируемая продолжительность полета 139 суток.

Экипажем запланировано выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 53 научных эксперимента), проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос.

Как ранее сообщалось, казахстанские и российские специалисты усилили меры безопасности при запусках ракет-носителей.

Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ была проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя.

Для мониторинга обстановки проводится спутниковая съемка территории до и после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники.

Одновременно с этим используются беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки и выявления возможных угрожающих факторов.