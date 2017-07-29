На Ташкентском тракте произошла двойная авария

В уже стоявшие после ДТП машины врезалась еще одна.

Вечером в пятницу, 28 июля, близ Алматы произошли сразу две аварии на одном месте, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на Ташкентском тракте, не доезжая поворота на Тураровские дачи. В западном направлении по крайнему правому ряду медленно ехал автомобиль VolkswagenPassat. В связи с технической неисправностью машина ехала на аварийке. Водитель живет неподалеку, и он уже позвонил знакомым, чтобы они взяли машину на буксир, а тем временем потихоньку двигался в сторону дома.

В заднюю левую часть Passat врезался автомобиль «Жигули 2107», водитель которого, вероятно, зазевался и поздно среагировал на медленно едущую автомашину. Не исключено, что скорость при этом была слишком высокой, чтобы притормозить.

В результате удара машину откинуло в сторону. Позднее в «Жигули» врезался еще и NissanBluebird, водитель которого также не успел отреагировать на препятствие.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира «Жигули», которых госпитализировали. Позже на место ДТП снова вызвали скорую – плохо стало водителю Passat.











