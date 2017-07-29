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Пьяный узбекистанец въехал в толпу в Хельсинки

29 июля 2017, 00:34

В результате инцидента погиб один человек. Есть пострадавшие.

Автомобиль въехал в толпу людей в финской столице Хельсинки. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

В результате инцидента погиб один человек. Есть пострадавшие.

Водитель задержан. Уточняется, что ему около 50 лет и что он мог быть пьян.

7 апреля в Стокгольме на главной пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик въехал в толпу людей и остановился после того, как врезался в витрину одного из магазинов. В результате атаки погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведские власти заявили, что случившееся имеет все признаки теракта. Подозреваемый задержан и, по сведениям источников, уже признал свою вину. Сообщается, что это гражданин Узбекистана.

Фото: @PoPrawnik


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