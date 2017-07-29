69-летний пенсионер во второй раз выиграл миллион долларов в лотерее

69-летний пенсионер из канадского Квебека Жюль Пэрент во второй раз в своей жизни выиграл лотерею в миллион канадских долларов, сообщает Associated Press.

Пенсионер купил билет за 3,20 канадских долларов (2,5 американских доллара) и выиграл 1 222 069 в той же валюте (примерно 980 тысяч американских долларов). В Лото-Квебек шансы на такую ставку предоставляются примерно в одном из 23 миллионов случаев. Ранее канадец уже выигрывал иллион в 2008 году.

— Я родился под хорошей звездой, — прокомментировал свой выигрыш победитель.

Канадец рассказал, что азартные игры — такое же хобби для него, как ходьба, охота или рыбалка, и он намерен продолжать играть. Выигрыш он планирует потратить на строительство нового дома.