15-летняя девочка попыталась убить одноклассницу

«В моем списке 40 жертв. Каждую из них я убью лично. Я хочу стать серийным маньяком. Ведь их никогда не ловят». Эти слова обычной 15-летней школьницы Вероники Симонян (имена изменены — прим. ред.) привели в ужас и родителей, и учителей девочки. Юная Вероника всегда была на хорошем счету — училась на круглые пятерки, хорошо себя вела. До тех пор, пока не попыталась… убить свою одноклассницу!

Учителя вспоминают: Вероника активно участвовала в школьных мероприятиях и даже занималась карате. Мама девочки работала директором одной из местных оптик, поэтому семья была благополучной и не нуждалась в деньгах. Правда, было в этой истории одно большее «но». Папа девочки бросил семью, когда Нике исполнился год. Это долгое время и угнетало девочку. Симонян винила себя в уходе отца.

[QUOTE— Ника всегда была весьма противоречивым ребенком, — говорили подруги семьи Симонян. — С одной стороны, она была очень избалованной девочкой. Ее мама — Лена — директор сети оптик, так что с деньгами в семье никогда не было напряженки. Все, что ни захочет Вероника, мама с бабушкой всегда ей покупали. С другой, в ней всегда сидел комплекс неполноценности из-за ухода отца. В садике дети дразнили ее из-за того, что у Ники нет папы. И девочка напридумывала себе, что отец не захотел жить с мамой, потому что на свет появилась она. ]

С каждым годом школьница становилась все более замкнутой, у нее портился характер. Педагоги вспоминают, что девочка могла при всех сорваться на свою мать. Правда, в школе этого Симонян этого не показывала, просто перестав общаться со своими сверстницами. При этом Вероника резко изменила свой гардероб, став одеваться только в черное. Тогда мама и решила сводить дочь на прием к психотерапевту. Тот не нашел никаких заболеваний у школьницы и попросту прописал девочке успокоительные. Семья Симонян спокойно вздохнула, подумав, что это всего лишь переходный возраст. Увы, это было только начало кошмара.

На учебу после посещения психотерапевта Вероника вернулась только через неделю. И уже на второй день занятий девочка устроила кровавые разборки со своей одноклассницей.

— Вероника на перемене зашла в туалет с двумя своими одноклассницами, — рассказали «КП-Екатеринбург» учителя школы. — Там она сказала, что будет проводить психологический эксперимент, и попросила одну из девочек выйти. Когда та ее послушала, Ника достала нож и ударила им свою одноклассницу Полину в живот. К счастью, нож оказался тупой, поэтому девочка травм не получила. После этого Ника ударила Полину уже по горлу. У девочки пошла кровь. Учитель услышала крик и зашла в туалет. Она увидела, что Ника сидит на корточках с ножом в руках, и уговорила его отпустить.

После этого девочка и призналась, что уже составила список из 40 жертв. И Полина была в этом списке первой. А дома в компьютере у нее обнаружили инструкцию «Что лучше подойдет для убийства — нож или удавка». Девочка сказала учителям, что начиталась книг про серийных убийц и решила стать одним из них, потому что их никогда не находят. Она так и сказала: «Я пошла убивать».

После ЧП пострадавшую Полину доставили в больницу. К счастью, серьезных травм девочка не получила. Но при этом, по словам родителей, у девочки осталась психологическая травма. Из-за этого семья девочки думала даже о смене школе. Но учителя уговорили их остаться.

На саму же Веронику следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и отправили девочку в психиатрический диспансер на обследование. И сейчас психиатры закончили свое исследование. Результатов экспертизы родители пока не видели. Врачи огласят их только в суде. После случившегося Ника больше не была в школе, ведь сейчас каникулы. Но 1 сентября Ника собирается вернутся в ту же школу — менять ее родители девочки не собираются.

После случившегося родственники провели с Никой беседу, и девочка пообещала, что больше не будет пытаться убить своих одноклассников. Поэтому школьницу вернут в класс к своей «первой жертве». Сама пострадавшая Полина пока еще не знает, что ей предстоит учиться с девочкой, которая напала на нее с ножом.