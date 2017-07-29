Южная Корея подтвердила новый пуск баллистической ракеты

По данным южнокорейцев, ракета упала в Японское море в ночь на 29 июля по местному времени.

Военные Южной Кореи подтвердили, что КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, сообщает Gazeta.ru cо ссылкой на «Ренхап».

По данным южнокорейцев, ракета упала в Японское море в ночь на 29 июля по местному времени. Ракета была пущена из провинции Чагандо на севере КНДР около 23.41 по местному времени (17.41 мск).

Отмечается, что о запуске был уведомлен президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он проведет экстренное собрание совета безопасности страны.

Ранее о том, что Северная Корея совершила новый пуск ракеты, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на чиновников в правительстве страны.

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